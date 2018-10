Марк Дробот: Мені більше імпонують негідники

Ми продовжуємо знайомити вас з акторами костюмованої драми «Кріпачка», яка вийде на СТБ вже весною. Марк Дробот грає позитивного героя Миколу. Актор поділився з нами враженнями про роботу над кінострічкою «Кріпачка» і зізнався, роль якого знаменитого героя хотів би виконати.

Марку, що вам найбільше подобається у вашому персонажі Миколі?

Не буду виділяти якісь певні якості Миколи. Це вже після зйомок буде глядач оцінювати. У цьому проекті мені все подобається, дуже задоволений, що є зараз тут.

Вам більше подобається грати негативних чи позитивних героїв?

Мені більше, звичайно, імпонують негідники (сміється. – Прим. ред.). Мені просто здається, що є більше можливостей пограти і попрацювати внутрішньо над собою. А щодо позитивних, хороших героїв, то, напевно, це не дуже складно. А граючи негативних персонажів, хочеться витягнути щось погане, що сидить в тобі, ніхто цього ніколи не бачив і не побачить.

Ви б хотіли жити в 19 столітті?

Звісно. Якби я народився в той час в багатій родині, звичайно, мені б це дуже навіть імпонувало. Але я не думаю, що та епоха сильно відрізняється від нашого часу. Можливо, тільки костюмами. Як кажуть, класика – вона безсмертна. Мені здається, в той час були всі ті історії, які відбуваються зараз з нами. Були й бідні, і багаті, були і любов, і зради. Все це було тоді і є зараз.

Яка історична особистість вас надихає?

Таких багато! Але ще в дитинстві мене вразив герой, не історичний персонаж, звичайно, але все ж. Це Зорро. Мені було так цікаво, я горів цим! Мріяв стати таким ось чудовим героєм, який бореться за правду і за справедливість.

Тобто ви б зіграли Зорро?

Із задоволенням! Але Алена Делона навряд чи хтось переграє. Та й Зорро вже є. Сподіваюся, в майбутньому будуть інші дуже схожі персонажі.

