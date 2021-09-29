Тарас Цимбалюк зіграв у костюмованій драмі «Кріпосна» коваля Назара. Напередодні виходу нового сезону редакція STB.UA пропонує вашій увазі добірку 10 фактів, які ви, можливо, не знали про талановитого Тараса Цимбалюка. Докладніше — в матеріалі.

Video: «Кріпосна»: топ-10 цікавих фактів про Тараса Цимбалюка Дізнайтеся цікаві факти про актора Кріпосної — Тараса Цимбалюка. Дивіться серіал Кріпосна на телеканалі СТБ, де грає Тарас Цимбалюк

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Топ-10 цікавих фактів про Тараса Цимбалюка:

Тарас Цимбалюк народився 16 грудня 1989 року в місті Корсунь-Шевченківський.

Зріст актора «Кріпосної» — 193 см.

Вперше Тарас Цимбалюк знявся у кіно ще зовсім юним. Хлопцеві було тільки 20 років.

На Міжнародному театральному фестивалі талановитий артист отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у виставі «Біда від ніжного серця».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taras Tsymbaluk/Тарас Цымбалюк (@taras_tsymbaluk) 10 Окт 2018 в 1:46 PDT

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Тарас має дев’ять татуювань на тілі.

Виявляється, актор — затятий футбольний фанат. Улюблена команда Тараса Цимбалюка — футбольний клуб «Арсенал».

У Тараса є список улюблених фільмів. Серед них: «Достукатись до небес», «Поганий Санта», «Водний світ», «Гладіатор».

«Міст» — улюблений детективний серіал актора.

Актор обожнює подорожувати по світу. Він відвідав 13 країн. Оселедець під шубою — улюблена страва Тараса Цимбалюка.

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