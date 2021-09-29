Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Кріпосна»: топ-10 цікавих фактів про Тараса Цимбалюка

29.09.2021

Тарас Цимбалюк зіграв у костюмованій драмі «Кріпосна» коваля Назара. Напередодні виходу нового сезону редакція STB.UA пропонує вашій увазі добірку 10 фактів, які ви, можливо, не знали про талановитого Тараса Цимбалюка. Докладніше — в матеріалі.

Video: «Кріпосна»: топ-10 цікавих фактів про Тараса Цимбалюка

Дізнайтеся цікаві факти про актора Кріпосної — Тараса Цимбалюка. Дивіться серіал Кріпосна на телеканалі СТБ, де грає Тарас Цимбалюк

Більше на тему: Актриси легендарної мелодрами «Кріпосна»: Хто вона — Сильна жінка?

Топ-10 цікавих фактів про Тараса Цимбалюка:

  1. Тарас Цимбалюк народився 16 грудня 1989 року в місті Корсунь-Шевченківський.
  1. Зріст актора «Кріпосної» 193 см.

тарас цимбалюк

  1. Вперше Тарас Цимбалюк знявся у кіно ще зовсім юним. Хлопцеві було тільки 20 років.
  1. На Міжнародному театральному фестивалі талановитий артист отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у виставі «Біда від ніжного серця».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Taras Tsymbaluk/Тарас Цымбалюк (@taras_tsymbaluk)

Більше на тему: «Кріпосна» новий сезон: Соня Прісс розповіла, якою буде Катя Вербицька в її виконанні

  1. Тарас має дев’ять татуювань на тілі.
  1. Виявляється, актор затятий футбольний фанат. Улюблена команда Тараса Цимбалюка — футбольний клуб «Арсенал».
  1. У Тараса є список улюблених фільмів. Серед них: «Достукатись до небес», «Поганий Санта», «Водний світ», «Гладіатор».
  1. «Міст» — улюблений детективний серіал актора.
  1. Актор обожнює подорожувати по світу. Він відвідав 13 країн.
  2. Оселедець під шубою — улюблена страва Тараса Цимбалюка.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send