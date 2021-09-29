«Крепостная»: топ-10 интересных фактов о Тарасе Цымбалюке
29.09.2021
Тарас Цымбалюк сыграл в костюмированной драме «Крепостная» кузнеца Назара. В преддверии нового сезона редакция STB.UA предлагает вашему вниманию подборку 10 фактов, которые вы, возможно, не знали о талантливом Тарасе Цымбалюке. Подробнее — в материале.
Video: «Крепостная»: топ-10 интересных фактов о Тарасе Цымбалюке
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Топ-10 интересных фактов о Тарасе Цымбалюке:
- Тарас Цымбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский.
- Рост актера «Крепостной» — 193 см.
- Впервые Тарас Цымбалюк снялся в кино еще совсем юным. Парню было всего 20 лет.
- На Международном театральном фестивале талантливый артист получил награду за лучшую мужскую роль в спектакле «Беда от нежного сердца».
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- У Тараса есть девять татуировок на теле.
- Оказывается, актер заядлый футбольный фанат. Любимая команда Тараса Цымбалюка — футбольный клуб «Арсенал».
- У Тараса есть список любимых фильмов. Среди них: «Достучаться до небес», «Плохой Санта», «Водный мир», «Гладиатор».
- «Мост» — любимый детективный сериал актера.
- Актер обожает путешествовать по миру. Он посетил 13 стран.
- Сельдь под шубой — любимое блюдо Тараса Цымбалюка.
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