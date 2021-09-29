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«Крепостная»: топ-10 интересных фактов о Тарасе Цымбалюке

29.09.2021

Тарас Цымбалюк сыграл в костюмированной драме «Крепостная» кузнеца Назара. В преддверии нового сезона редакция STB.UA предлагает вашему вниманию подборку 10 фактов, которые вы, возможно, не знали о талантливом Тарасе Цымбалюке. Подробнее — в материале.

Video: «Крепостная»: топ-10 интересных фактов о Тарасе Цымбалюке

Узнайте интересные факты об актере Крепостной — Тарасе Цымбалюке. Смотрите сериал Крепостная на телеканале СТБ, где играет Тарас Цымбалюк

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Топ-10 интересных фактов о Тарасе Цымбалюке:

  1. Тарас Цымбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский.
  1. Рост актера «Крепостной» 193 см.

тарас цимбалюк

  1. Впервые Тарас Цымбалюк снялся в кино еще совсем юным. Парню было всего 20 лет.
  1. На Международном театральном фестивале талантливый артист получил награду за лучшую мужскую роль в спектакле «Беда от нежного сердца».

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Публикация от Taras Tsymbaluk/Тарас Цымбалюк (@taras_tsymbaluk)

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  1. У Тараса есть девять татуировок на теле.
  1. Оказывается, актер заядлый футбольный фанат. Любимая команда Тараса Цымбалюка — футбольный клуб «Арсенал».
  1. У Тараса есть список любимых фильмов. Среди них: «Достучаться до небес», «Плохой Санта», «Водный мир», «Гладиатор».
  2. «Мост» — любимый детективный сериал актера.
  1. Актер обожает путешествовать по миру. Он посетил 13 стран.
  2. Сельдь под шубой — любимое блюдо Тараса Цымбалюка.

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