Тарас Цымбалюк сыграл в костюмированной драме «Крепостная» кузнеца Назара. В преддверии нового сезона редакция STB.UA предлагает вашему вниманию подборку 10 фактов, которые вы, возможно, не знали о талантливом Тарасе Цымбалюке. Подробнее — в материале.

Video: «Крепостная»: топ-10 интересных фактов о Тарасе Цымбалюке Узнайте интересные факты об актере Крепостной — Тарасе Цымбалюке. Смотрите сериал Крепостная на телеканале СТБ, где играет Тарас Цымбалюк

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Топ-10 интересных фактов о Тарасе Цымбалюке:

Тарас Цымбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский.

Рост актера «Крепостной» — 193 см.

Впервые Тарас Цымбалюк снялся в кино еще совсем юным. Парню было всего 20 лет.

На Международном театральном фестивале талантливый артист получил награду за лучшую мужскую роль в спектакле «Беда от нежного сердца».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taras Tsymbaluk/Тарас Цымбалюк (@taras_tsymbaluk) 10 Окт 2018 в 1:46 PDT

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У Тараса есть девять татуировок на теле.

Оказывается, актер заядлый футбольный фанат. Любимая команда Тараса Цымбалюка — футбольный клуб «Арсенал».

У Тараса есть список любимых фильмов. Среди них: «Достучаться до небес», «Плохой Санта», «Водный мир», «Гладиатор». «Мост» — любимый детективный сериал актера.

Актер обожает путешествовать по миру. Он посетил 13 стран.

Сельдь под шубой — любимое блюдо Тараса Цымбалюка.

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