Девять захватывающих недель, невероятные и незабываемые свидания, признания в любви и долгожданный финал проекта «Холостячка». Главная героиня Ксения Мишина сделала свой выбор и встретила мужчину, с которым готова построить крепкую семью. Однако им оказался не Алексей. Редакция STB.UA предлагает вам вспомнить, каким же был путь финалиста Алексея Тригубенко в проекте «Холостячка».

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23 октября зрители с огромным интересом наблюдали, какие мужчины пришли бороться за сердце Ксении. Уже с первой встречи Леша произвел самое положительное впечатление на Холостячку. Мягкий, добрый, скромный и сдержанный мужчина сделал подарок не только главной героине, но и ее сыну — Платону.

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На второй неделе Алексей все еще оставался в тени. Во время марафона с манекенами он сконцентрировался на задании. В отличие от соперников не пытался заполучить внимание Холостячки. Но как сам позже объяснил, все потому, что боялся навязаться.

Осознав, что пора действовать решительнее, Алексей предложил покататься на лошадях. Ксюша смело выбрала это свидание, не зная, кто ее там ждет. Тогда Холостячка поборола свой страх. Мужчина поддержал ее, и Ксения таки осмелилась взобраться в седло. Темы для разговора во время прогулки верхом находились сами собой: общие увлечения, Первая вечеринка и планы на будущее. Уже тогда Мишина призналась, что видит в Леше все качества идеального мужчины.

Недостатков в Алексее, и правда, нет. Но сам мужчина признался, что их очень много. Более того, он постарается составить список таких. Впоследствии выяснилось, что и те изъяны, о которых скажет Леша, покажутся не недостатками, а скорее причудами.

В 5 выпуске мужчина удивил главную героиню своей решительностью. Вне цивилизации он поджег стог сена, заставив Холостячку взглянуть на него другими глазами. За такую смелость Леше посчастливилось отправиться на свидание. Кажется, что полет на воздушном шаре запомнили все. Ту встречу Ксения обозначила как самое лучшее свидание в своей жизни. Больше об этом читайте ЗДЕСЬ.

Шестую неделю участники провели в Прикарпатье. Там же произошло и знакомство с Платоном. Алексей — единственный мужчина, который заботился о безопасности ребенка. Во время поездки на квадроциклах ему то и дело, что приходилось жать на тормоз. Ксюша была восхищена таким вниманием, поэтому устроила настоящий семейный день: пригласила Алексея провести время с ней и ее сыном. Леша устроил настоящий квест для Платона, после которого подарил ему электросамокат. Уже по итогу этой встречи финалист уверенно заявил: «Собирайтесь и приезжайте ко мне».

7 выпуск помог Ксении лучше узнать о быте мужчин. Леша показал свою квартиру, где и состоялся первый поцелуй пары. Более того, в тот же день Алексей устроил настоящий «семейный выходной», отправившись на шопинг с Холостячкой.

«И этот мужчина является одним из самых важных на данных момент. Лёша ― тот мужчина, рядом с которым перестаёшь думать о проблемах. Потому что он сделает так, как будет хорошо мне и ему», — призналась Ксюша.

За неделю до финала Алексей познакомил Ксению со своей семьей. Уже тогда Холостячка в какой-то момент позабыла, что есть камеры, другие участники и проект. Казалось, что это обычный ужин с родителями, где все друг друга давно знают. Тогда Леша осмелился впервые признаться в любви!

Но в финале все оказалось по-другому. Трогательное прощание, которому предшествовало очень чувственное свидание. Казалось бы, идеальный мужчина и есть победителем романтического реалити «Холостячка». Незабываемое свидание в 9 выпуске и экстремальный дрифт, во время которого Леша показал, что он не тот зануда, которого себе представляет Ксюша. Подробнее о последнем свидании Ксении Мишиной и Алексея Тригубенко — ЗДЕСЬ.

Финал собрал всю Украину перед телеэкранами. Волнение, слезы и… отказ. Алексей идеальный мужчина, но чувствам не прикажешь. Ксения Мишина влюбилась в другого, поэтому была вынуждена отказать Леше.

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