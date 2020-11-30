В 6 выпуске романтического реалити «Холостячка» Алексей Тригубенко заслужил индивидуальную встречу с Ксенией и ее сыном Платоном. А все благодаря ответственному и внимательному отношению к ребенку. По итогу свидания, которое напоминало настоящую семейную прогулку, Алексей предложил Ксении и Платону переехать к нему. Больше — смотрите в видео.

Невероятно душевное свидание состоялось на шестой неделе проекта. Леша провел день в компании Ксюши и Платона. Вспомнив о том, что мальчик мечтает об электросамокате, Алексей захотел воплотить эту мечту. А по итогу встречи обратился к Холостячке с довольно серьезным и взвешенным предложением.

«Что я могу сказать? Собирайте вещи и переезжайте ко мне. Мне с вами хорошо, и я хочу, чтобы так было всегда», — уверенно предложил мужчина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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