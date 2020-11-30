Собирайте вещи и переезжайте ко мне: предложение Алексея Холостячке
30.11.2020
В 6 выпуске романтического реалити «Холостячка»Алексей Тригубенко заслужил индивидуальную встречу с Ксенией и ее сыном Платоном. А все благодаря ответственному и внимательному отношению к ребенку. По итогу свидания, которое напоминало настоящую семейную прогулку, Алексей предложил Ксении и Платону переехать к нему. Больше — смотрите в видео.
Невероятно душевное свидание состоялось на шестой неделе проекта. Леша провел день в компании Ксюши и Платона. Вспомнив о том, что мальчик мечтает об электросамокате, Алексей захотел воплотить эту мечту. А по итогу встречи обратился к Холостячке с довольно серьезным и взвешенным предложением.
«Что я могу сказать? Собирайте вещи и переезжайте ко мне. Мне с вами хорошо, и я хочу, чтобы так было всегда», — уверенно предложил мужчина.