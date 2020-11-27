В 6 выпуске романтического проекта «Холостячка» Ксения Мишина пригласила троих мужчин на групповое свидание в место силы и правды — скалы Тустань. Энергетика начала воздействовать на участников еще по пути к месту назначения, когда между Эллертом, Рыбаком и Мишиной возникли недопонимания. Чем все закончилось — читайте в материале.

Саша, Андрей и Женя отправились на встречу с Холостячкой, чтобы в одном из самых сильных духовных мест открыться и честно признаться в своих чувствах. Однако по пути Ксения решила поинтересоваться у двух друзей, насколько им важно построение отношений на проекте. Ведь порой складывается впечатление, что Эллерту и Рыбаку достаточно просто находиться рядом в реалити. На что мужчины начали реагировать довольно резко. Более того, Рыбак попытался вспомнить их похожий разговор с прошлых свиданий и поставить точку в данной теме.

По прибытии Эллерту не понравилось выяснение отношений Андрея и Ксюши. Поэтому он всячески демонстрировал свое недовольство другу, а вскоре и Холостячке.

Чтобы узнать больше, Ксения привела мужчин к мольфару. Мудрец сразу отметил, что энергетика Жени невероятно сливается и подходит энергетике Ксюши. У Эллерта много уверенности в себе, но также много сомнений. А вот Андрею мольфар порекомендовал привести мысли в порядок.

«Меня это так насмешило, какая-то белиберда», — прокомментировал Рыбак.

Но положительный отзыв о Жене не понравился друзьям, поэтому они предположили, что мольфар попросту имел в виду другого участника. Мол, Евгений не спортсмен, а духовной связи как таковой не существует.

Более того, выяснилось, что у Саши и Андрея уже были отношения с одной девушкой. Мужчины отреагировали достаточно агрессивно, утверждая, что они этого не скрывали. Андрей отметил, что это была Оля — участница проекта «Холостяк»-10. Эллерт пару раз сходил с ней на свидания, а спустя время Рыбак имел с ней отношения.

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После услышанного трое постарались расставить все точки над «і». А вот Эллерт, оставшись наедине с Ксенией, признался ей в любви!

«Любовь либо есть, либо ее нет. Получается, если выбирать между “есть любовь” и “нет любви”, то в моем случае она есть. Значит, я люблю тебя!», — признался Саша.

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