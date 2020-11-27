«Холостячка»: Освідчення в коханні Еллерта, таємниці Рибака і поради мольфара

У 6 випуску романтичного проєкту «Холостячка» Ксенія Мішина запросила трьох чоловіків на групове побачення в місце сили і правди — скелі Тустань. Енергетика почала впливати на учасників ще дорогою до місця призначення, коли між Еллертом, Рибаком і Мішиною виникли непорозуміння. Чим усе закінчилося — читайте в матеріалі.

Саша, Андрій і Женя вирушили на зустріч з Холостячкою, щоб в одному з найсильніших духовних місць відкритися і чесно зізнатися у своїх почуттях. Проте Ксенія вирішила поцікавитися у двох друзів, наскільки їм важлива побудова взаємин на проєкті. Адже деколи складається враження, що Еллерту і Рибаку досить просто перебувати поруч в реаліті. На що чоловіки почали реагувати досить різко. Ба більше, Рибак спробував пригадати їхню схожу розмову з минулих побачень і поставити крапку в цій темі.

Після прибуття Еллерту не сподобалося з’ясування стосунків Андрія та Ксюші. Тому він усіляко демонстрував своє невдоволення другу, а незабаром і Холостячці.

Щоб дізнатися більше, Ксенія привела чоловіків до мольфара. Мудрець відразу зазначив, що енергетика Жені неймовірно зливається і підходить енергетиці Ксюші. У Еллерта багато впевненості в собі, але також багато сумнівів. А ось Андрію мольфар порадив упорядкувати думки.

«Мене це так насмішило, якась нісенітниця», — прокоментував Рибак.

Та позитивний відгук про Євгенія не сподобався друзям, тому вони припустили, що мольфар мав на увазі іншого учасника. Мовляв, Євгеній не спортсмен, а духовного зв’язку як такого не існує.

Крім того, з’ясувалося, що в Саші та Андрія вже були стосунки з однією дівчиною. Чоловіки відреагували досить агресивно, стверджуючи, що вони цього не приховували. Андрій зазначив, що це була Оля — учасниця проєкту «Холостяк»-10. Еллерт кілька разів сходив з нею на побачення, а через деякий час Рибак мав з нею стосунки.

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Після почутого троє постаралися розставити всі крапки над «і». А ось Еллерт, залишившись наодинці з Ксенією, освідчився їй у коханні!

«Кохання або є, або його немає. Виходить, якщо вибирати між “є кохання” і “немає кохання”, то в моєму випадку воно є. Значить, я кохаю тебе!», — зізнався Сашко.

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