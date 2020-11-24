Найсмішніші моменти романтичного проєкту «Холостячка»

Відбувся екватор романтичного реаліті «Холостячка». За цей час глядачі не тільки стали свідками чуттєвих побачень і незабутніх зустрічей, а й добряче посміялися з незграбних і дотепних жартів учасників. Пропонуємо добірку найсмішніших моментів реаліті «Холостячка».

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Нагадаємо, що ще в 3 випуску відбулася вечірка талантів, на якій Саша Еллерт розповів жарти про своїх суперників. Деякі з них насмішили самих чоловіків, а хтось не зміг посміятися над собою.

Однак не секрет, що Еллерт уміє не тільки пожартувати над іншими, а й іронізувати над самим собою.

Сором’язливий і скромний Льоша починає проявляти свої почуття і робить це часто з ремаркою «Навіщо я це сказав?».

У 4 випуску чоловіки більше дізнавалися про Ксенію. Так з’ясувалося, що найбажанішим домашнім улюбленцем Ксенії є собака породи бігль.

На 5 тижні чоловіки виживали на острові і готували з того, що могли самі добути. Але є серед них зовсім не мисливці, тому дивували картоплею.

А ось юрист, йог, кухар і учасник на мільярд Євгеній Ковтуненко підкорював навіть поза цивілізацією своїми стравами.

Не пропустіть нову порцію позитиву вже цієї п’ятниці, 27 листопада, на телеканалі СТБ! Дивіться 6 випуск реаліті «Холостячка», де на вас чекають нові побачення, пристрасті та несподівані повороти подій. І жарти в тому числі!

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