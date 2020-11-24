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Самые смешные моменты романтического проекта «Холостячка»

24.11.2020

Состоялся экватор романтического реалити «Холостячка». За это время зрители не только стали свидетелями  чувственных свиданий и незабываемых встреч, но и хорошенько посмеялись над неловкими и остроумными шутками участников. Предлагаем подборку самых смешных моментов реалити «Холостячка». 

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Напомним, что еще в 3 выпуске прошла вечеринка талантов, на которой Саша Эллерт рассказал шуточки о своих соперниках. Некоторые из них насмешили самих участников, а кто-то не смог посмеяться над собой. 

Однако не секрет, что Эллерт умеет не только пошутить над другими, но и иронизировать над самим собой. 

Застенчивый и скромный Леша начинает проявлять свои чувства и делает это зачастую с ремаркой «Зачем я это сказал?».

В 4 выпуске мужчины больше узнавали о Ксении. Так выяснилось, что самым желанным домашним питомцем Ксении является собака породы бигль.

На 5 неделе участники выживали на острове и готовили из того, что могли сами добыть. Но есть в их составе далеко не охотники, поэтому удивляли картошкой.

А вот юрист, йог, повар и участник на миллиард Евгений Ковтуненко покорял даже вне цивилизации своими блюдами. 

Не пропустите новую порцию позитива уже в эту пятницу, 27 ноября, на телеканале СТБ! Смотрите 6 выпуск реалити «Холостячка», где вас ждут новые свидания, страсти и неожиданные повороты событий. И шутки в том числе!   

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