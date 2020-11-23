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Подскажите трек: Музыка из проекта «Холостячка»

23.11.2020

Наши зрители не только фиксируют любые детали романтического реалити «Холостячка», но и впоследствии влюбляются в музыкальное сопровождение каждого свидания. Мы не могли остаться в стороне и лишить их такого наслаждения, как музыка! Поэтому если вы задаетесь вопросом: какая песня играла в проекте «Холостячка», ― то ищите ответ в нашем материале. Представляем вам список песен из нового выпуска проекта «Холостячка».

Больше по теме: Кто станет победителем проекта «Холостячка»: голосование

Выживание мужчин на острове: 

  • Andrew Walker & Simon Plumbley — Time to Grow
  • Black Red Gold — Johanna
  • Selectracks — Legend

Свидание с Евгением Ковтуненко на сапах:

  • John Isaac Charles Coggins & Devil Sandler Moore — I Love You No Matter What
  • Oriol Sirinathsingh — Soft Horizon
  • Airglo & Alvie Stewart — Cool Runnings
  • Adele Roberts, Andrew Powell & Linda Roan — Love Is Love

Свидание с Алексеем Тригубенко на воздушном шаре:

  • Krissie Karlsson & Karl Karlsson & Bjorn Nilsson — Gonna Be A Beautiful Day
  • James McLean — Is This Going Anywhere 
  • Rupert Pope & Giles Palmer — Damage
  • Extreme Music — Alone Neхt To You

Свидание с Сашей Эллертом:      

  • Nicholas Hill, Nuala Bennett — You Were The One
  • SATV Music — Face The Music
  • Krissie Karlsson, Karl Karlsson & Nicki Karlsson — I’m Happy Happy Happy  
  • Raphael Lake & Eric Brooks — Focused on Me  
  • Amir Aly, Henrik Wikström — Fire Starter 
  • Samuel West & Gordon Turner — The Prophet   

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