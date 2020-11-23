Підкажіть трек: Музика з проєкту «Холостячка»
23.11.2020
Наші глядачі не тільки фіксують будь-які деталі романтичного реаліті «Холостячка», а й згодом закохуються в музичний супровід кожного побачення. Ми не могли залишитися осторонь і позбавити їх такої насолоди, як музика! Тому якщо ви шукаєте, яка пісня грала в проєкті «Холостячка», то знайдіть відповідь у нашому матеріалі. Представляємо вам список пісень з нового випуску проєкту «Холостячка».
Більше на тему: Хто стане переможцем проєкту «Холостячка»: голосування
Виживання чоловіків на острові:
- Andrew Walker & Simon Plumbley — Time to Grow
- Black Red Gold — Johanna
- Selectracks — Legend
Побачення з Євгенієм Ковтуненком на сапах:
- John Isaac Charles Coggins & Devil Sandler Moore — I Love You No Matter What
- Oriol Sirinathsingh — Soft Horizon
- Airglo & Alvie Stewart — Cool Runnings
- Adele Roberts, Andrew Powell & Linda Roan — Love Is Love
Побачення з Олексієм Тригубенком на повітряній кулі:
- Krissie Karlsson & Karl Karlsson & Bjorn Nilsson — Gonna Be A Beautiful Day
- James McLean — Is This Going Anywhere
- Rupert Pope & Giles Palmer — Damage
- Extreme Music — Alone Neхt To You
Побачення із Сашком Еллертом:
- Nicholas Hill, Nuala Bennett — You Were The One
- SATV Music — Face The Music
- Krissie Karlsson, Karl Karlsson & Nicki Karlsson — I’m Happy Happy Happy
- Raphael Lake & Eric Brooks — Focused on Me
- Amir Aly, Henrik Wikström — Fire Starter
- Samuel West & Gordon Turner — The Prophet
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+