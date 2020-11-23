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Підкажіть трек: Музика з проєкту «Холостячка»

23.11.2020

Наші глядачі не тільки фіксують будь-які деталі романтичного реаліті «Холостячка», а й згодом закохуються в музичний супровід кожного побачення. Ми не могли залишитися осторонь і позбавити їх такої насолоди, як музика! Тому якщо ви шукаєте, яка пісня грала в проєкті «Холостячка», то знайдіть відповідь у нашому матеріалі. Представляємо вам список пісень з нового випуску проєкту «Холостячка».

Більше на тему: Хто стане переможцем проєкту «Холостячка»: голосування

Виживання чоловіків на острові:

  • Andrew Walker & Simon Plumbley — Time to Grow
  • Black Red Gold — Johanna
  • Selectracks — Legend

Побачення з Євгенієм Ковтуненком на сапах:

  • John Isaac Charles Coggins & Devil Sandler Moore —  I Love You No Matter What
  • Oriol Sirinathsingh — Soft Horizon
  • Airglo & Alvie Stewart — Cool Runnings
  • Adele Roberts, Andrew Powell & Linda Roan — Love Is Love

Побачення з Олексієм Тригубенком на повітряній кулі:

  • Krissie Karlsson & Karl Karlsson & Bjorn Nilsson — Gonna Be A Beautiful Day
  • James McLean — Is This Going Anywhere
  • Rupert Pope & Giles Palmer — Damage
  • Extreme Music — Alone Neхt To You

Побачення із Сашком Еллертом:

  • Nicholas Hill, Nuala Bennett — You Were The One
  • SATV Music —  Face The Music
  • Krissie Karlsson, Karl Karlsson & Nicki Karlsson — I’m Happy Happy Happy
  • Raphael Lake & Eric Brooks — Focused on Me
  • Amir Aly, Henrik Wikström — Fire Starter
  • Samuel West & Gordon Turner — The Prophet

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