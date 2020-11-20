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Хто стане переможцем проєкту «Холостячка»: голосування

20.11.2020

Відбулася прем’єра головного романтичного реаліті осені — «Холостячка». Головна героїня вибрала чоловіків, з якими бажає продовжити знайомство і спілкування. Тим часом пропонуємо вам, глядачу, зробити свій прогноз, хто ж може стати обранцем талановитої актриси театру і кіно — Ксенії Мішиної. Голосуйте!

ксения мишина

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