Кого вибрала Ксенія Мішина у фіналі проєкту «Холостячка»?

Хто став обранцем головної героїні проєкту «Холостячка» — питання, яке найбільше хвилює українського глядача. І ось, сталося! Довгоочікуваний і непередбачуваний фінал романтичного реаліті і народження нової історії кохання! Як Холостячка робила свій вибір? Кому освідчилась у почуттях? І чия каблучка відтепер на безіменному пальці Ксенії Мішиної? Більше — в матеріалі.

«Коханий, кохана, — всі ці слова люди кажуть завдяки коханню. Але цікаво, де живе кохання? Усі навколо стверджують, що кохання не знає кордонів. А в серця є чіткі межі. Як воно, таке безмежне, уміщається в маленькому серці? Може, воно не в серці живе? Може, тоді в голові? Але там живуть думки, які заважають коханню. Думаю, кохання не стало б жити з такими галасливими сусідами. Тоді, може, воно живе там, високо, там, де зірки? Мені здається, там для нього ідеальне місце, де космос і Всесвіт. Я впевнений, що саме Всесвіт давав мені знаки зробити крок і прийти на проєкт», — зізнався Еллерт.

«Я хочу наш з тобою космос, нашу нескінченність, наш всесвіт, нашу сім’ю. Я дуже сильно тебе кохаю і хочу, щоб ти стала моєю дружиною! Ти вийдеш за мене заміж?», — несподівано зробив пропозицію Олександр у фіналі.

Ксенія Мішина вирішила та само відверто поговорити з чоловіком. Однак початок розмови вже точно змусив захолонути всю кров у жилах не тільки Еллерта, а й глядачів.

«Сашо, мені складно уявити наше життя. Незважаючи на твою легкість і безтурботність, мені з тобою буває складно. Я зараз тобі скажу чесно: я боюся, що ти не будеш виконувати свої обіцянки. Я боюся конфліктів, що ти не зможеш мені до кінця відкритися і довіритися. Я дуже довго думала над нашими з тобою стосунками. І ти знаєш, я можу придумати тисячі причин, чому нам не судилося бути з тобою разом. Але поки ти міркував, де живе кохання, я точно зрозуміла, де зараз перебуває моє. Воно зараз сидить поряд зі мною і дуже хвилюється. Я тебе теж кохаю, і так, я згодна», — прийняла пропозицію Ксенія Мішина!

У романтичному реаліті «Холостячка» склалася пара — Ксенія Мішина і Саша Еллерт. Чи залишилися вони разом? Як зараз справи в інших чоловіків? Про все це дізнайтеся у п’ятницю, 25 грудня, на фінальному шоу «Як вийти заміж»!

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