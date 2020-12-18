Кто стал избранником главной героини проекта «Холостячка» — самый волнующий вопрос украинского зрителя. И вот, свершилось! Долгожданный и непредсказуемый финал романтического реалити и рождение новой истории любви! Как Холостячка делала свой выбор? Кому призналась в чувствах? И чье кольцо отныне на безымянном пальце Ксении Мишиной? Узнайте в материале.

«Любимый, любимая, — все эти слова люди говорят благодаря любви. Но интересно, где живет любовь? Все вокруг твердят, что любовь не знает границ. А у сердца есть четкие границы. Как она, такая бескрайняя, умещается в маленьком сердце? Может, она не в сердце живет? Может, тогда в голове? Но там живут мысли, которые мешают любви. Думаю, любовь не стала бы жить с такими шумными соседями. Тогда, может, она живет там, высоко, там, где звезды? Мне кажется, там для нее идеальное место, где космос и вселенная. Я уверен, что именно Вселенная давала мне знаки сделать шаг и прийти на проект», — признался Эллерт.

«Я хочу наш с тобой космос, нашу бесконечность, нашу вселенную, нашу семью. Я очень сильно тебя люблю и хочу, чтобы ты стала моей женой! Ты выйдешь за меня замуж?», — неожиданно сделал предложение Александр в финале.

Ксения Мишина решила так же откровенно поговорить с мужчиной. Однако начало разговора уж точно заставило застыть всю кровь в жилах не только Эллерта, но и зрителей.

«Саш, мне сложно представить нашу с тобой жизнь. Несмотря на твою легкость и беззаботность, мне с тобой бывает тяжело. Я сейчас тебе скажу честно: я боюсь, что ты не будешь выполнять свои обещания. Я боюсь конфликтов, что ты не сможешь мне до конца открыться и довериться. Я очень долго думала над нашими с тобой отношениями. И ты знаешь, я могу придумать тысячи причин, почему нам не суждено быть с тобой вместе. Но пока ты рассуждал, где живет любовь, я точно поняла, где сейчас находится моя. Она сейчас сидит рядышком со мной и очень волнуется. Я тебя тоже люблю, и да, я согласна», — приняла предложение Ксения Мишина!

В романтическом реалити «Холостячка» сложилась пара — Ксения Мишина и Саша Эллерт. Остались ли они вместе? Как сейчас обстоят дела у других мужчин? Обо всем этом узнайте в пятницу, 25 декабря, на финальном шоу «Как выйти замуж»!

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