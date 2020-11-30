Збирайте речі і переїжджайте до мене: пропозиція Олексія Холостячці

У 6 випуску романтичного реаліті «Холостячка» Олексій Тригубенко заслужив індивідуальну зустріч із Ксенією та її сином Платоном. А все завдяки відповідальному та уважному ставленню до дитини. За підсумком побачення, яке нагадувало справжню сімейну прогулянку, Олексій запропонував Ксенії і Платону переїхати до нього. Більше — дивіться у відео.

Неймовірно душевне побачення відбулося на шостому тижні проєкту. Льоша провів день у компанії Ксюші і Платона. Згадавши, що хлопчик мріє про електросамокат, Олексій захотів утілити цю мрію. А за підсумком зустрічі звернувся до Холостячки з досить серйозною і виваженою пропозицією.

«Що я можу сказати? Збирайте речі і переїжджайте до мене. Мені з вами добре, і я хочу, щоб так було завжди», — впевнено запропонував чоловік.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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