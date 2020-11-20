Казалось бы, вне цивилизации сложно прыгнуть выше головы. Однако Алексею Тригубенко это удалось! В 5 выпуске романтического реалити «Холостячка» мужчина организовал для Ксении Мишиной незабываемое свидание… и да, выше головы! Двое поднялись на воздушном шаре, а после обсудили недостатки друг друга. Больше об этом — в материале.

«Это было самое большое и невероятное желание. Моя мечта! Мне даже тяжело передать спектр чувств. Я обрадовалась, как ребёнок. Есть только Лёша и этот воздушных шар», — прокомментировала Ксюша.

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Невероятные эмоции переполняли двоих, особенно когда шар поднялся в воздух. Холостячка смело призналась, что это ее лучшее свидание! По традиции пара продолжила обсуждать идеальное будущее. Сошлись на том, что каждый мечтает жить в доме, утро в котором начинать с чашки чая на террасе.

Алексей проявил себя с новой стороны, стал более открытым и смелым. После полёта мужчина предложил пообщаться в романтичной обстановке, прямо на горе, на которой довольно беспощадно жарило солнце.

Ксения вспомнила, что мужчина обещал ей составить список своих недостатков, ведь сама Холостячка заметить таких не смогла.

«Я долго моюсь в душе, минут 40. Это мой ритуал. Сначала голову помою, потом бороду, потом подумаю о чем-то… даже могу куда-то опоздать. Уже выходить пора, а я ещё моюсь», — комментирует Лёша.

Ещё один минус — неумение проигрывать. Мужчина сразу слишком расстраивается. Хотя, признаться честно, Алексей довольно успешный и трудолюбивый бизнесмен. Ксения отметила, что не считает эти пункты недостатками. Она также любит подолгу проводить время в ванной, а неумение проигрывать для мужчины — это нормальное качество. Каждый мужчина от природы должен стремиться к победам.

Как сложатся отношения пары дальше — интересно всем. Поэтому следите за Церемонией и выбором Холостячки!

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