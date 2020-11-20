Найкраще побачення в моєму житті: Холостячка з Олексієм подолали земне тяжіння

Здавалося б, поза цивілізацією важко стрибнути вище голови. Однак Олексію Тригубенку це вдалося! У 5 випуску романтичного реаліті «Холостячка» чоловік організував для Ксенії Мішиної незабутнє побачення… і так, вище голови! Двоє піднялися на повітряній кулі, а відтак обговорили вади одне одного. Більше про це — в матеріалі.

«Це було найбільше і найнеймовірніше бажання. Моя мрія! Мені навіть важко передати спектр почуттів. Я зраділа, як дитина. Є тільки Льоша і ця повітряна куля», — прокоментувала Ксюша.

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Неймовірні емоції переповнювали двох, особливо коли куля піднялася в повітря. Холостячка сміливо зізналася, що це її найкраще побачення! За традицією пара продовжила обговорювати ідеальне майбутнє. Зійшлися на тому, що кожен мріє жити в будинку, ранок у якому починати з чашки чаю на терасі.

Олексій проявив себе з нового боку, став більш відкритим і сміливим. Після польоту він запропонував поспілкуватися в романтичній обстановці, просто на горі, на якій доволі нещадно пекло сонце.

Ксенія згадала, що чоловік обіцяв їй скласти список своїх вад, адже сама Холостячка помітити таких не змогла.

«Я довго миюся в душі, хвилин 40. Це мій ритуал. Спочатку голову помию, потім бороду, потім подумаю про щось… навіть можу кудись запізнитися. Уже виходити час, а я ще миюся», — коментує Олексій.

Ще один мінус — невміння програвати. Чоловік відразу занадто засмучується. Хоча, чесно кажучи, Олексій досить успішний і працьовитий бізнесмен. Ксенія зазначила, що не вважає ці пункти вадами. Вона також проводить багато часу у ванній, а невміння програвати для чоловіка — це нормальна якість. Кожен чоловік від природи має прагнути до перемог.

Як складуться стосунки пари далі — цікаво всім. Тому стежте за Церемонією і вибором Холостячки!

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