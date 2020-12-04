Прежде, чем пригласить Холостячку в свой дом, Алексей предложил ей заняться шопингом. Мужчина захотел перенестись в будущее, где они якобы проводят обычные выходные вдвоем, совершая покупки. Леша сделал несколько приятных подарков Ксюше, и двое отправились смотреть жилище холостяка-бизнесмена.

Больше по теме: Собирайте вещи и переезжайте ко мне: предложение Алексея Холостячке

Квартира Алексея расположена в одном из самых зеленых районов столицы. Набережная, детский сад и школа, — все это в пешей доступности от дома. Поэтому мужчина сразу закинул удочку на будущее, что он готов съезжаться.

«Я готов чаще говорить тебе о своих чувствах. Я чувствую твою энергетику любви. Ты невероятно страстная. В тебе столько энергии, которую ты хочешь выплеснуть. И я буду тебе в этом помогать!», — признался Леша.

«Это невероятно. Я, наверное, впервые в жизни слышу такие слова. И этот мужчина является одним из самых важных на данных момент. Лёша ― тот мужчина, рядом с которым перестаёшь думать о проблемах. Потому что он сделает так, как будет хорошо мне и ему», — призналась Ксюша.

После чувственного и откровенного разговора произошел поцелуй, который вызвал у Ксюши мурашки по телу. Алексей искренне признался, что после каждой встречи ему сложно заснуть, ведь он уже давным-давно начал планировать совместное будущее с Холостячкой. Он серьезно настроен на семью. Более того, у мужчины есть образ идеального утра, которое он видит через три года: дом, дети, любящая жена. Но главное, что роль жены Лёша отвел Ксении!

«В какой-то момент я потянулся к ней, и произошел поцелуй. Ксюшины губы — это нечто. Не передать словами ощущения, они невероятны. И я понял в тот момент, что мне ни с кем не было так кайфово, как с ней», — заключил мужчина.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ