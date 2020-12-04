Перш ніж запросити Холостячку у свій дім, Олексій запропонував їй зайнятися шопінгом. Чоловік захотів перенестися в майбутнє, де вони нібито проводять звичайні вихідні вдвох, здійснюючи закупи. Льоша зробив кілька приємних подарунків Ксенії, і двоє вирушили оглядати житло холостяка-бізнесмена.

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Квартира Олексія розташована в одному з найзеленіших районів столиці. Набережна, дитячий садок і школа, — усе це в пішій доступності від будинку. Тому чоловік відразу натякнув на майбутнє, що він готовий з’їжджатися.

«Я готовий частіше говорити тобі про свої почуття. Я відчуваю твою енергетику любові. Ти неймовірно пристрасна. У тобі стільки енергії, яку ти хочеш виплеснути. І я буду тобі в цьому допомагати!», — зізнався Олексій.

«Це неймовірно. Я, напевно, вперше в житті чую такі слова. І цей чоловік є одним з найважливіших наразі. Льоша ― той чоловік, поряд із яким перестаєш думати про проблеми. Тому що він зробить так, як буде добре мені і йому», — зізналася Ксенія.

Після чуттєвої і відвертої розмови стався поцілунок, який викликав у Ксенії мурашки по тілу. Олексій щиро зізнався, що після кожної зустрічі йому важко заснути, адже він уже давно почав планувати спільне майбутнє з Холостячкою. Він серйозно налаштований на сім’ю. Ба більше, у чоловіка є образ ідеального ранку, який він бачить через три роки: дім, діти, кохана дружина. Та головне, що роль дружини Олексій відвів Ксенії!

«У якийсь момент я потягнувся до неї, і стався поцілунок. Ксюшині губи — це щось. Не передати словами відчуття, вони неймовірні. І я зрозумів у той момент, що мені ні з ким не було так кайфово, як із нею», — підсумував чоловік.

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