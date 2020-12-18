Еще до старта кастинга на проект «Холостячка» Александр Эллерт заявил, что он готов идти бороться за сердце Ксении Мишиной! И уже в финале мужчина вручает кольцо главной героине, становясь официально ее избранником! Предлагаем вам вспомнить, каким же был путь на проекте «Холостячка» победителя Александра Эллерта. Поехали!

«Считаю, что просто так даром получать бритву, пенку для бритья, носки, – это классное ощущение. Поэтому я решил – иду участвовать в шоу “Холостячка”. Мишина, встречай! Я иду в сезон», — заявил Александр уже в июне 2020 года.

Тогда телеканал СТБ только объявил старт кастинга, как Эллерт уже активно публиковал stories у себя на странице в Instagram. И так сложилось, что самый первый претендент в финале оказался избранником главной Холостячки Украины.

Мужчина с юмором вошел в историю проекта. Ирония, сарказм, шутки и смелость прийти бороться за одну женщину с лучшим другом, — все это характеризует Эллерта. Однако именно эти факторы с каждой неделей все больше цепляли и удерживали внимание Ксении Мишиной.

На Первой вечеринке Саша смело поприветствовал Холостячку словами: «Дождалась?». Уверенно, с распахнутыми руками мужчина легкой походкой направлялся к Ксюше. К встрече с Мишиной Эллерт подготовился заранее, сделав своими руками кулон. Но, по иронии судьбы, примерить сразу его так и не удалось — цепочка запуталась. И Саша расстроился. Возможно, это послужило в дальнейшем странному поведению на вечеринке, когда он вместе со своим другом Рыбаком всячески мешал и прерывал общение девушки с другими участниками.

Во 2 выпуске во время марафона Ксю пригласила Сашу на индивидуальный разговор. Мужчина терялся, чувствовал себя скованно и попросил кардиолога ― в шутку, конечно.

И наконец-то состоялась индивидуальная встеча, когда в 3 выпуске Мишина выбрала свидание с танцами. Чтобы наверняка покорить Холостячку, мужчина обратился за помощью к Жене Коту. «Я готов что угодно делать, непривычное мне, ради нее», — признался Эллерт. Музыка, свечи и пространство для танца. Ксения Мишина завязала глаза и ожидала мужчину, который приготовил незабываемое свидание. Несмотря на то, что Эллерт далек от хореографии, он постарался удивить. И, пожалуй, с той встречи началась особенная история пары, когда обоим захотелось нарушать пространство друг друга.

Более того, во время вечера талантов Саша смог завоевать внимание Ксении своими шутками. Тогда Холостячка дала ему возможность в любой момент украсть ее на свидание. Чем Саша и воспользовался на пятой неделе.

Тогда участники выживали вне цивилизации. Поэтому свидание выдалось экстремальным, но и не менее романтичным. Украв Ксю на индивидуальную встречу, Саша придумал план, как вернуться на следующий день. Поездка на квадроциклах по Олешковским пескам, а после — ночевка в палатке в пустыне. Именно там состоялся первый поцелуй на проекте «Холостячка»!

Шестая неделя запомнилась посещением мольфара, который сподвиг Эллерта признаться в любви. Пусть мужчина сразу все свел в шутки, однако о чувствах заговорил откровеннее.

«Любовь либо есть, либо ее нет. Получается, если выбирать между “есть любовь” и “нет любви”, то в моем случае она есть. Значит, я люблю тебя!», — признался Саша.

Безусловно, стоит вспомнить и посещение жилья Александра. Это настоящее логово холостяка с пустым холодильником и приставкой. Тогда тема коснулась уклада жизни. Ранее Саша отметил, что мечтает о коттедже, полном гостей и друзей. Но также признался, что свободное время проводит с компанией в формате «drink & travel». Ксюша точно не «дринк», а только «тревел», поэтому паре еще долго приходилось устанавливать границы дозволенного.

В 8 выпуске произошло знакомство взрослых и детей. Саша знакомил дочь Элю с Ксюшей и Платоном. Тогда пара смогла погрузиться в атмосферу семейной жизни, когда помимо личных хлопот появились неудобные вопросы от детей. После семейных сладостей Саша пригласил Ксю в тату-салон, где намеревался набить общие татуировки. Но Холостячка предложила сделать это только в том случае, если она выберет его.

Финал кардинально поменял настроение пары, когда последнее свидание оказалось не таким романтичным и идеальным. Казалось бы, что может пойти не так после совместного прыжка с парапланом? Но Саша отказывался говорить о любви на всю Украину. Однако чувства и любовь способны преодолеть любые трудности.

В финале романтического реалити «Холостячка» Ксения Мишина сделала свой выбор! Александр Эллерт вручил Ксю кольцо, которое главная героиня приняла, добавив, что она влюблена!

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