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Зачем Женя Кот приехал на проект «Холостячка»

06.11.2020

В 3 выпуске реалити «Холостячка» в дом к участникам приехал Женя Кот — партнёр Ксении Мишиной по танцевальному проекту, в котором пара одержала победу. Цель мужчины ― ближе познакомиться с претендентами на сердце главной героини. Однако этим визит не ограничился. Хореограф взялся за Александра Эллерта и попытался помочь ему организовать незабываемое свидание с Ксюшей. 

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Типажом Ксюши, по мнению Евгения, является Сергей. Однако только внешне.

А вот Евгения Ковтуненко мужчина принял за актера, ведь первая встреча двоих выдалась довольно странной. Участник отказался пускать друга Ксюши в дом, пока не убедился, что тот пришёл не соперничать.

«Андрей Рыбак — самый главный здесь, заводила. Он главный в доме, сидит в центре, больше всех говорит», — поделился мнением Евгений.

андрей рыбак

Однако главной целью приезда было обучить Александра Эллерта танцу. Участник захотел разделить с Холостячкой ее интересы и хобби — хореографию. Женя Кот предупредил Эллерта, что если тот не сможет взять себя в руки и выйти из зоны комфорта, то Ксюша так и не почувствует желанного мужчину.

«Я готов что угодно делать, непривычное мне, ради нее», — заключил Эллерт.

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