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«Холостячка»: Как выглядит идеальный мужчина, показали участники в видеообращениях

03.11.2020

Во 2 выпуске не всем мужчинам удалось отправиться на свидание с главной Холостячкой Украины. Однако ведущий Григорий Решетник отметил, что у каждого будет шанс проявить себя и обратиться к Ксении. Для этого им достаточно записать видеообращение. Главное, донести, каков в их понимании идеальный мужчина. Как участники проекта «Холостячка» покоряли Ксюшу с помощью видео — смотрите в материале. 

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Video: «Холостячка»: Как выглядит идеальный мужчина, показали участники в видеообращениях

Смотрите видеообращения участников проекта Холостячка к Ксении Мишиной. Эксклюзивно полные видеообращения участников Холостячка 2020 с 2 выпуска от 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Как выглядит идеальный мужчина, показали участники в видеообращениях

Смотрите видеообращения участников проекта Холостячка к Ксении Мишиной. Эксклюзивно полные видеообращения участников Холостячка 2020 с 2 выпуска от 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Как выглядит идеальный мужчина, показали участники в видеообращениях

Смотрите видеообращения участников проекта Холостячка к Ксении Мишиной. Эксклюзивно полные видеообращения участников Холостячка 2020 с 2 выпуска от 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Как выглядит идеальный мужчина, показали участники в видеообращениях

Смотрите видеообращения участников проекта Холостячка к Ксении Мишиной. Эксклюзивно полные видеообращения участников Холостячка 2020 с 2 выпуска от 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Как выглядит идеальный мужчина, показали участники в видеообращениях

Смотрите видеообращения участников проекта Холостячка к Ксении Мишиной. Эксклюзивно полные видеообращения участников Холостячка 2020 с 2 выпуска от 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Как выглядит идеальный мужчина, показали участники в видеообращениях

Смотрите видеообращения участников проекта Холостячка к Ксении Мишиной. Эксклюзивно полные видеообращения участников Холостячка 2020 с 2 выпуска от 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Как выглядит идеальный мужчина, показали участники в видеообращениях

Смотрите видеообращения участников проекта Холостячка к Ксении Мишиной. Эксклюзивно полные видеообращения участников Холостячка 2020 с 2 выпуска от 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Как выглядит идеальный мужчина, показали участники в видеообращениях

Смотрите видеообращения участников проекта Холостячка к Ксении Мишиной. Эксклюзивно полные видеообращения участников Холостячка 2020 с 2 выпуска от 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Как выглядит идеальный мужчина, показали участники в видеообращениях

Смотрите видеообращения участников проекта Холостячка к Ксении Мишиной. Эксклюзивно полные видеообращения участников Холостячка 2020 с 2 выпуска от 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Как выглядит идеальный мужчина, показали участники в видеообращениях

Смотрите видеообращения участников проекта Холостячка к Ксении Мишиной. Эксклюзивно полные видеообращения участников Холостячка 2020 с 2 выпуска от 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Как выглядит идеальный мужчина, показали участники в видеообращениях

Смотрите видеообращения участников проекта Холостячка к Ксении Мишиной. Эксклюзивно полные видеообращения участников Холостячка 2020 с 2 выпуска от 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Как выглядит идеальный мужчина, показали участники в видеообращениях

Смотрите видеообращения участников проекта Холостячка к Ксении Мишиной. Эксклюзивно полные видеообращения участников Холостячка 2020 с 2 выпуска от 30.11.2020

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