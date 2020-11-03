Во 2 выпуске не всем мужчинам удалось отправиться на свидание с главной Холостячкой Украины. Однако ведущий Григорий Решетник отметил, что у каждого будет шанс проявить себя и обратиться к Ксении. Для этого им достаточно записать видеообращение. Главное, донести, каков в их понимании идеальный мужчина. Как участники проекта «Холостячка» покоряли Ксюшу с помощью видео — смотрите в материале.

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