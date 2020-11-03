«Холостячка»: Який він ― ідеальний чоловік, показали учасники у відеозверненнях

У 2 випуску не всім чоловікам вдалося піти на побачення з головною Холостячкою України. Однак ведучий Григорій Решетник зазначив, що в кожного буде шанс проявити себе і звернутися до Ксенії. Для цього їм достатньо записати відеозвернення. Головне, донести, який у їхньому розумінні ідеальний чоловік. Як учасники проєкту «Холостячка» підкорювали Ксюшу за допомогою відео — дивіться в матеріалі.

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