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«Холостячка»: Який він ― ідеальний чоловік, показали учасники у відеозверненнях

03.11.2020

У 2 випуску не всім чоловікам вдалося піти на побачення з головною Холостячкою України. Однак ведучий Григорій Решетник зазначив, що в кожного буде шанс проявити себе і звернутися до Ксенії. Для цього їм достатньо записати відеозвернення. Головне, донести, який у їхньому розумінні ідеальний чоловік. Як учасники проєкту «Холостячка» підкорювали Ксюшу за допомогою відео — дивіться в матеріалі.

Більше на тему: Хто залишив проєкт «Холостячка» в 2 випуску?

Video: «Холостячка»: Який він ― ідеальний чоловік, показали учасники у відеозверненнях

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 2 випуску від 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Який він ― ідеальний чоловік, показали учасники у відеозверненнях

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 2 випуску від 30.11.2020

 

Video: «Холостячка»: Який він ― ідеальний чоловік, показали учасники у відеозверненнях

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 2 випуску від 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Який він ― ідеальний чоловік, показали учасники у відеозверненнях

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 2 випуску від 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Який він ― ідеальний чоловік, показали учасники у відеозверненнях

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 2 випуску від 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Який він ― ідеальний чоловік, показали учасники у відеозверненнях

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 2 випуску від 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Який він ― ідеальний чоловік, показали учасники у відеозверненнях

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 2 випуску від 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Який він ― ідеальний чоловік, показали учасники у відеозверненнях

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 2 випуску від 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Який він ― ідеальний чоловік, показали учасники у відеозверненнях

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 2 випуску від 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Який він ― ідеальний чоловік, показали учасники у відеозверненнях

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 2 випуску від 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Який він ― ідеальний чоловік, показали учасники у відеозверненнях

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 2 випуску від 30.11.2020

Video: «Холостячка»: Який він ― ідеальний чоловік, показали учасники у відеозверненнях

Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 2 випуску від 30.11.2020

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