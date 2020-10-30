Хто залишив проєкт «Холостячка» в 2 випуску?

Друга Церемонія почалася з особистої розмови Ксенії з Артемом і Сергієм. Чоловіки на початку тижня побилися, про що їй стало відомо. Чи було це для героїні приводом засумніватися в чоловіках? Чи учасники все ж змогли згладити конфлікт? І головне, хто залишив проєкт «Холостячка» у 2 випуску?

Головна героїня встигла поспілкуватися з деякими чоловіками, перш ніж зробила свій вибір. Наприклад, Ілля здався Ксенії досить сумнівним. Адже чоловік зізнався, що не здатний контролювати свій гнів, якщо його розсердити. Але на Церемонії дівчина дала йому шанс ще більше проявити себе і довести, що він таки зможе адекватно реагувати на події, які йому не подобаються.

А ось у спілкуванні з Костянтином ініціативу виявляла Ксенія. Чоловік не поставив жодного запитання, що здалося досить дивним. На момент вручення бутоньєрок Холостячка зазначила, що під час тету вони говорили лише про нього. А в майбутньому їй хотілося б отримувати знаки уваги в свій бік.

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А ось інцидент із бійкою Ксенія не залишила безкарним.

«У ситуації, що склалася, одного винного бути не може. Ви обоє “гарні”. Але Сергій з трояндою. Тому запитання до тебе, Артеме. Чи впевнений ти, що зможеш контролювати себе в подальшому?», — запитала Ксюша.

Чоловік запевнив, що він упевнений в собі, і отримав бутоньєрку.

А ось хто не отримав бутоньєрки, так це Володимир Оксамитний. Головна героїня зазначила, що так і не відчула уваги й інтересу з його боку. Тому в 2 випуску Холостячка попрощалася з Вовою.

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