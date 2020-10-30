Вторая Церемония началась с личного разговора Ксении с Артемом и Сергеем. Мужчины в начале недели подрались, о чем ей стало известно. Сочла ли героиня это поводом засомневаться в мужчинах? Или участники смогли сгладить конфликт? И главное, кто же покинул проект «Холостячка» во 2 выпуске?

Главная героиня успела пообщаться с некоторыми мужчинами, прежде чем сделала свой выбор. Например, Илья показался Ксении довольно сомнительным. Ведь мужчина признался, что не способен контролировать свой гнев, если его разозлить. Но на Церемонии девушка дала ему шанс еще больше проявить себя и доказать, что он сможет адекватно реагировать на события, которые ему могут не нравится.

А вот в общении с Константином инициативу проявляла Ксюша. Мужчина не задал ни одного вопроса, что показалось довольно странным. На момент вручения бутоньерок Холостячка отметила, что во время тета они говорили лишь о нем. А в будущем ей хотелось бы получать знаки внимания в свою сторону.

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А вот инцидент с дракой Ксения не оставила безнаказанным.

«В сложившейся ситуации одного виноватого быть не может. Вы оба “хороши”. Но Сергей с розой. Поэтому вопрос к тебе, Артём. Уверен ли ты, что сможешь контролировать себя в дальнейшем?», — спросила Ксюша.

Мужчина заверил, что он уверен в себе, и получил бутоньерку.

А вот кто не получил бутоньерку, так это Владимир Оксамытный. Главная героиня отметила, что так и не ощутила внимания и интереса со его стороны. Поэтому во 2 выпуске Холостячка попрощалась с Вовой.

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