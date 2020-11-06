Навіщо Женя Кот приїхав на проєкт «Холостячка»

У 3 випуску реаліті «Холостячка» в будинок до учасників приїхав Женя Кот — партнер Ксенії Мішиної з танцювального проєкту, в якому пара здобула перемогу. Мета чоловіка ― ближче познайомитися з претендентами на серце головної героїні. Однак цим візит не обмежився. Хореограф узявся за Олександра Еллерта і спробував допомогти йому організувати незабутнє побачення з Ксюшею.

Більше на тему: «Холостячка»: Який він ― ідеальний чоловік, показали учасники у відеозверненнях

Типажем Ксюші, на думку Євгена, є Сергій. Однак тільки зовні.

А ось Євгенія Ковтуненка чоловік прийняв за актора, адже перша зустріч двох була досить дивною. Учасник відмовився впускати друга Ксюші в будинок, поки не переконався, що той прийшов не конкурувати.

«Андрій Рибак — найголовніший тут, затійник. Він головний у будинку, сидить у центрі, більше за всіх говорить», — поділився думкою Євген.

Однак головною метою приїзду було навчити Олександра Еллерта танцю. Учасник захотів розділити з Холостячкою її інтереси та хобі — хореографію. Женя Кот попередив Еллерта, що якщо той не зможе взяти себе в руки і вийти із зони комфорту, то Ксенія так і не відчує бажаного чоловіка.

«Я готовий що завгодно робити, незвичне мені, заради неї», — підсумував Еллерт.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ