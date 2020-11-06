Музыка, свечи и пространство для танца. Ксения Мишина завязала глаза и ожидала мужчину, который приготовил незабываемое свидание. Стоит отметить, что именно Сашу Эллерта ждала Холостячка. Поэтому была приятно удивлена, когда участник развязал ей глаза. Как прошло первое индивидуальное свидание Александра Эллерта и Ксюши — читайте в материале.

Накануне встречи участник тренировался вместе с Женей Котом. Несмотря на то, что Эллерт далек от хореографии, он постарался удивить Ксению и разделить с ней не свое хобби, а ее!

«Это невероятно чувственное и интимное. Мне очень понравилось», — прокомментировала танец Ксюша.

Во время личного общения Холостячка спросила, прыгнет ли Саша с ней с парашютом. Участник не на шутку перепугался, а после выразил надежду, что это предложение забудется само собой. Плавно тема перешла на детей. Эллерт воспитывает 12-летнюю дочку, с которой старается провести все свое свободное время.

«Саша прекрасный отец. Я почувствовала его искренность в разговорах о дочери. Она для него много значит. Он стремится стать ее другом. Это правильная позиция», — прокомментировала Холостячка.

В ходе беседы выяснился еще один интересный факт: второй брак Эллерта был с его близкой подругой, а предложение сделала возлюбленная, на что Саша ответил положительно. Однако спустя время двое поняли, что им лучше дружить, нежели строить семью.

По итогу встречи Холостячка решила необычно преподнести Александру бутоньерку, нацепив ее на свое платье: «Мне хотелось, чтобы он нарушил мое личное пространство».

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