Мені захотілося, щоб він порушив мій простір: Побачення Саші Еллерта з Холостячкою

Музика, свічки і простір для танцю. Ксенія Мішина зав’язала очі і чекала на чоловіка, який приготував незабутнє побачення. Варто зазначити, що саме на Сашу Еллерта чекала Холостячка. Тому була приємно здивована, коли учасник розв’язав їй очі. Як минуло перше індивідуальне побачення Олександра Еллерта і Ксенії — читайте в матеріалі.

Напередодні зустрічі учасник тренувався разом з Женею Котом. Незважаючи на те, що Еллерт далекий від хореографії, він постарався здивувати Ксенію і розділити з нею не своє хобі, а її!

«Це неймовірно чуттєво й інтимно. Мені дуже сподобалося», — прокоментувала танець Ксюша.

Під час особистого спілкування Холостячка запитала, чи стрибне Саша з нею з парашутом. Учасник не на жарт перелякався, а потім висловив сподівання, що ця пропозиція забудеться сама собою. Плавно тема перейшла на дітей. Еллерт виховує 12-річну доньку, з якою намагається провести весь свій вільний час.

«Саша прекрасний батько. Я відчула його щирість у розмовах про доньку. Вона для нього багато означає. Він прагне стати її другом. Це правильна позиція», — прокоментувала Холостячка.

У бесіді з’ясувався ще один цікавий факт: другий шлюб Еллерта був з його близькою подругою, а пропозицію зробила кохана, на що Саша відповів ствердно. Однак через деякий час двоє зрозуміли, що їм краще дружити, ніж будувати сім’ю.

За підсумком зустрічі Холостячка вирішила незвично піднести Олександрові бутоньєрку, начепивши її на свою сукню: «Мені хотілося, щоб він порушив мій особистий простір».

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