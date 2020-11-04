Найкращі перли двох випусків проєкту «Холостячка»

Два випуски романтичного реаліті позаду. Чоловіки намагаються здивувати, як можуть. У когось виходить, а хтось зазнає невдач і просить покликати кардіолога. Чи варто хвалитися 300 жінками, якщо в результаті ти залишив проєкт? Або флористичним бізнесом, якщо прийшов без квітів? Ми зібрали для вас найкращі та найсмішніші моменти прем’єри довгоочікуваного проєкту «Холостячка». Дивіться в матеріалі.

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У 1 випуску учасники старалися справити перше враження. Спочатку хвалилися, а потім плакали. Але хто винен, що 300 жінок — це не досягнення, а швидше непорозуміння?

А успішний і багатий Павло Ковчег зазначив, що пікапера «Бог поцілував у тестостерон».

А ось Дмитро порадував просто своєю появою. Чоловік вважав, що самої присутності вже буде досить, щоб закохати Ксенію. Але сталося все інакше. Про те, як точно не варто дивувати дівчат, читайте ТУТ.

Еллерт, наприклад, і зовсім здивувався, що бутоньєрку першого враження можна було просто взяти.

У 2 випуску чоловіки вирушили на побачення. Першому пощастило Андрію Рибаку.

Тим часом суперники сиділи вдома в очікуванні з коробками цукерок.

Не пропустіть 3 випуск романтичного реаліті «Холостячка» вже цієї п’ятниці, 6 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ!

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