«Холостячка»: Букет-привид, або Що не варто дарувати дівчатам

Відбулася Перша вечірка проєкту «Холостячка». Учасники намагалися дивувати, як могли. Однак приїхали й ті, хто не намагався зовсім. Букет-привид і коробка з думками — такими сюрпризами підкорювали Холостячку чоловіки. Про найдивніші подарунки для Ксенії Мішиної — читайте в матеріалі.

Тренінг зі зваблення жінок провалився. Головний пікапер проєкту «Холостячка» і донжуан, як Андрій сам себе назвав, прийшов із досить дивним подарунком. Незважаючи на довгі обдумування, Андрій приніс порожню коробку.

Виявилося, що подарункова коробка з неймовірно красивим бантом наповнена думками і сенсами Ксенії. На щастя, Холостячка постаралася підтримати учасника і пообіцяла самостійно її наповнити.

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Ще один учасник, який спробував виправдатися за відсутність букета, ― Дмитро Задворський. Як зазначила сама Ксенія Мішина, він особливо не переймався першим враженням. «Приїхав, привітався, пішов», — саме так минуло знайомство пари. І все було б гаразд, якби учасник не став виправдовуватися за свою появу. З’ясувалося, що букет мав би бути, але його банально забули привезти. Діма навіть описав квіти, якими б вони були, якби не підвела служба доставки.

Особливо Холостячку здивувало те, що бізнес Дмитра пов’язаний із флористикою. На щастя, толерантність і дипломатичність Ксенії врятували ситуацію.

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