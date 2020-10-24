Состоялась Первая вечеринка проекта «Холостячка». Участники старались удивлять, как могли. Но приехали и те, кто не старался вовсе. Букет-призрак и коробка с мыслями — такими сюрпризами покоряли Холостячку мужчины. О самых странных подарках для Ксении Мишиной — читайте в материале.

Тренинг по соблазнению женщин провалился. Главный пикапер проекта «Холостячка» и донжуан, как Андрей сам себя назвал, пришёл с довольно странным подарком. Несмотря на долгое обдумывание, Андрей принёс пустую коробку.

Оказалось, что подарочная коробка с невероятно красивым бантом наполнена мыслями и смыслами Ксении. К счастью, Холостячка постаралась поддержать участника и пообещала самостоятельно ее наполнить.

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Еще один участник, который попытался оправдаться за отсутствие букета, ― Дмитрий Задворский. Как отметила сама Ксения Мишина, он особо не заморачивался над первым впечатлением. «Приехал, поздоровался, пошёл», — именно так прошло знакомство пары. И все бы ничего, если бы участник не стал оправдываться за свое появление. Выяснилось, что букет должен был быть, но его банально забыли привезти. Дима даже описал цветы, какими бы они были, если бы не подвела служба доставки.

Особенно Холостячку удивило то, что бизнес Дмитрия связан с флористикой. К счастью, толерантность и дипломатичность Ксюши спасли ситуацию.

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