Два выпуска романтического реалити позади. Мужчины стараются удивить, как могут. У кого-то получается, а кто-то терпит неудачи и просит позвать кардиолога. Стоит ли хвастаться 300 женщинами, если ты в результате покинул проект? Или флористическим бизнесом, если пришел без цветов? Мы собрали для вас самые лучшие и смешные моменты премьеры долгожданного проекта «Холостячка». Смотрите в материале.

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В 1 выпуске участники старались произвести первое впечатление. Сначала хвастались, а потом плакали. Но кто виноват, что 300 женщин — это не достижение, а скорее недоразумение?

А успешный и богатый Павел Ковчег отметил, что пикапера «Бог поцеловал в тестостерон».

А вот Дмитрий порадовал просто своим появлением. Мужчина посчитал, что самого присутствия уже будет достаточно, чтобы влюбить Ксению. Но случилось все иначе. О том, как точно не стоит удивлять девушек, читайте ЗДЕСЬ.

Эллерт, например, и вовсе удивился, что бутоньерку первого впечатления можно было просто взять.

Во 2 выпуске мужчины отправились на свидания. Первым повезло Андрею Рыбаку.

Тем временем соперники сидели дома в ожидании с коробками конфет.

Не пропустите 3 выпуск романтического реалити «Холостячка» уже в эту пятницу, 6 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ!

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