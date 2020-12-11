На 8 неделе проекта «Холостячка» Саша Эллерт решил познакомить Ксению Мишину не со своей мамой, а с дочерью Элей. Поэтому пригласил семейство Мишиных в мастерскую по изготовлению конфет. Как прошло знакомство взрослых и детей? Нашли ли Эля и Платон общий язык? И какое неожиданное предложение сделал Саша в конце свидания — узнайте в материале.

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«Мы с Элей придумали шоколадный мастер-класс, потому что и Эля и Платон любят шоколад», — ввёл в курс дела Саша.

Родители переживали за знакомство и общение детей. По началу обстановка была довольно напряженной, дети устанавливали конкуренцию и передовые позиции. Но вскоре все сошло на более легкий и комфортный лад. Пока Эля не спросила напрямую, кем являются друг другу Саша и Ксюша?

«Суть проекта: было 16 мужчин, сейчас осталось трое, я в том числе. Все они дарили подарки, ухаживали. Цель — подружиться с главной героиней — Ксюшей», — объяснил Саша. А вот Эля поняла все намного лучше, отметив, что тут решается судьба. «Здесь влюбляются, женятся».

После семейных сладостей Саша пригласил Ксю в тату-салон, где намеревался набить общие татуировки. Идея показалась Холостячке довольно странной и обязывающей дать заранее какие-либо обещания.

«Если мы делаем с Сашей совместную татуировку, а я в финале выбираю другого? То что? У него у самого сомнения. С родителями он меня не познакомил, а татуировки набить готов?», — размышляет Холостячка.

«Не все удалось, как должно было быть первоначально. Осадочек остался», — заключил Эллерт.

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