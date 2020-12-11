Знайомство дорослих і дітей: Як Саша Еллерт знайомив Холостячку з донькою

На 8 тижні проєкту «Холостячка» Саша Еллерт вирішив познайомити Ксенію Мішину не зі своєю мамою, а з донькою Елею. Тому запросив сімейство Мішиних у майстерню з виготовлення цукерок. Як минуло знайомство дорослих і дітей? Чи знайшли Еля і Платон спільну мову? І яку несподівану пропозицію зробив Саша наприкінці побачення — дізнайтеся в матеріалі.

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«Ми з Елею вигадали шоколадний майстер-клас, тому що і Еля, і Платон люблять шоколад», — ввів у курс справи Саша.

Батьки переживали за знайомство і спілкування дітей. Спочатку обстановка була досить напруженою, діти встановлювали конкуренцію і передові позиції. Та незабаром усе зійшло на більш легкий і комфортний лад. Поки Еля не запитала прямо, ким є одне одному Саша і Ксюша?

«Суть проєкту: було 16 чоловіків, зараз залишилося троє, я в тому числі. Усі вони дарували подарунки, залицялися. Мета — подружитися з головною героїнею — Ксюшею», — пояснив Саша. А ось Еля зрозуміла все набагато краще, зазначивши, що тут вирішується доля. «Тут закохуються, одружуються».

Після сімейних солодощів Саша запросив Ксю до тату-салону, де мав намір набити спільні татуювання. Ідея здалася Холостячці доволі дивною і такою, що зобов’язує дати наперед які-небудь обіцянки.

«Якщо ми робимо з Сашком спільне татуювання, а я у фіналі вибираю іншого? То що? У нього в самого сумніви. З батьками він мене не познайомив, а татуювання набити готовий?», — розмірковує Холостячка.

«Не все вдалося, як мало бути спочатку. Осад залишився», — підсумував Еллерт.

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