Нові жарти від учасників проєкту «Холостячка»

Найромантичніше реаліті країни «Холостячка» наповнене не лише незабутніми побаченнями й емоціями, а й класним чоловічим гумором. Учасники не шкодують жартів, обговорюючи побачення суперників. Пропонуємо вам нову порцію смішних моментів на проєкті «Холостячка».

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Здається, що більш невдоволеного учасника ще світ не бачив. Однак Андрій Рибак не тільки аналізує, скрупульозно підходить до справи і прискіпливо обмірковує свої зустрічі, а й знатно веселить глядачів.

Що може бути простіше, ніж запросити дівчину в свій дім і ознайомити з побутом? А ось і ні. Для Андрія це справжнє випробування.

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Нагадаємо, щотижня чоловіків цікавить дедалі більше одне запитання: чи був поцілунок? Та для Андрія Шатирка ця історія має свої витоки.

Проте для Еллерта це зовсім не проблематично. Адже серед його суперників залишилися самі бородані. Тож, якщо поцілунок і буде, то Саша це точно помітить.

Не пропустіть нову порцію позитиву вже цієї п’ятниці, 11 грудня, на телеканалі СТБ! Дивіться 8 випуск реаліті «Холостячка», де на вас чекають нові побачення, пристрасті та несподівані повороти подій. І жарти в тому числі!

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