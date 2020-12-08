У 7 випуску романтичного реаліті «Холостячка» стали відомі приголомшливі подробиці участі Андрія Рибака. Чоловік сам зізнався, що поза проєктом на нього чекає інша дівчина.Чи вже чекала, адже учасник мимоволі закохався в Ксюшу, порушивши обіцянку інший. Чи є виправдання такому вчинку? І що ще Андрій Рибак розповів про цю ситуацію — дивіться в ексклюзивному відео!

Протягом усіх семи тижнів Андрій поводився дивно і відчужено. Кожне побачення на зближення закінчувалося черговим з’ясуванням або віддаленням. Ксенія завжди замислювалася, що ж відбувається насправді. Звідки така невпевненість у собі або проєкті? Нарешті, все стало ясно, коли Андрій зізнався, що його поза реаліті чекає інша дівчина.

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«Я давав обіцянку не закохатися в тебе одній людині. Перед проєктом я був закоханий у неї. Я казав їй, що ти не будеш означати для мене нічого. Також я обіцяв, що піду до фіналу. Але я закохався в тебе, Ксенія Мішина», — зазначив Рибак. «Я проєктував своє бажання не бути обраним, тому що рано чи пізно доведеться робити вибір мені. Мені хотілося, щоб вона закохалася в когось іншого. Щоб вона взагалі не приділяла мені ніяких знаків уваги», — зізнався Андрій журналістам.

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Video: «Холостячка»: Більше про історію Андрія Рибака та його участь у проєкті Холостячка Ксенія Мішина дізналася, що у Андрія Рибака є дівчина поза проектом. Більше про дівчину Андрія Рибака - дивіться в ексклюзивному відео Холостячка

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