В 7 выпуске романтического реалити «Холостячка» стали известны шокирующие подробности участия Андрея Рыбака. Мужчина сам признался, что вне проекта его ждет друга девушка. Либо уже ждала, ведь участник невольно влюбился в Ксюшу, нарушив данное обещание другой. Есть ли оправдание такому поступку? И что еще Андрей Рыбак рассказал об этой ситуации — смотрите в эксклюзивном видео!

На протяжении всех семи недель Андрей вел себя странно и отрешенно. Каждое свидание на сближение заканчивалось очередным выяснением или отдалением. Ксения всегда задавалась вопросом, что же происходит на самом деле. Откуда такая неуверенность в себе или проекте? Наконец, все стало ясно, когда Андрей признался, что его вне реалити ждет другая девушка.

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«Я давал обещание не влюбиться в тебя одному человеку. Перед проектом я был влюблен в нее. Я говорил ей, что ты не будешь значить для меня ничего. Также я обещал, что уйду до финала. Но я влюбился в тебя, Ксения Мишина», — отметил Рыбак.

«Я проецировал свое желание не быть выбранным, потому что рано или поздно придется делать выбор мне. Мне хотелось, чтобы она влюбилась в кого-то другого. Чтобы она вообще не уделяла мне никаких знаков внимания», — признался Андрей журналистам.

Как сложатся отношения пары в 8 выпуске? Не пропустите уже в эту пятницу, 11 декабря, на телеканале СТБ!

Video: «Холостячка»: Больше об истории Андрея Рыбака и его участии в проекте Холостячка Ксения Мишина узнала, что у Андрея Рыбака есть девушка вне проекта. Больше о девушке Андрея Рыбака - смотрите в эксклюзивном видео проекта Холостячка

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