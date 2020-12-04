В 7 выпуске состоялось свидание Ксении Мишиной и Андрея Рыбака, в ходе которого стали известны шокирующие подробности личной жизни мужчины. Оказывается, вне проекта участника ждет другая девушка. Неужели истинные намерения Андрея — это не любовь? Ради чего он пришел на проект, если дома у него есть другая? И простит ли Ксения наглый обман мужчины?

Чтобы лучше узнать мужчин, Ксения Мишина отправилась в гости к каждому. Однако на свидании с Андреем выяснились настолько шокирующие факты, что Холостячка покинула его дом со слезами на глазах. Оказывается, идя на проект, Андрей был влюблен в другую девушку, которой пообещал вернуться до финала. Несмотря на то, что Рыбак был столь уверен до него дойти, цель его пребывания в реалити вызвала кучу вопросов. Очевидно, это не чувства и не отношения с Ксенией Мишиной.

«Я обещал этой девушке, что уйду до финала. Я не знаю… Единственное правильное решение — это держать свое слово. Но я так этого не хочу», — смело заявил Рыбак.

Более того, участник добавил, что ему будет легче, если его выгонит сама Холостячка, ведь ему страшно и сложно самостоятельно принимать такое решение. Тем самым мужчина переложил ответственность на главную героиню.

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Стоит отметить, что по итогу семи недель в жизни Андрея все изменилось и он влюбился-таки в Ксюшу. Но верить этим словам Холостячка не смогла, ведь взаимоотношения двоих начались с обмана.

Какое решение примет Ксения? И станет ли Рыбак как-то оправдывать свой глупый поступок? Не пропустите развязку самого шокирующего признания романтического реалити «Холостячка»!

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