В 6 выпуске романтического реалити «Холостячка» на СТБ Ксения Мишина решилась на важный шаг – знакомство сына с участниками проекта. Мужчины выбрали разные тактики завоевания внимания и доверия мальчика. Помимо того, в выпуске поднялся серьезный разговор – как претенденты на сердце Ксении представляют будущее рядом с этой девушкой и как видят взаимоотношения с ее сыном Платоном. Свой комментарий на этот счет также дала психолог проекта «О чем молчат женщины» Елена Божук.

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Отчим-друг

Именно такую модель отношений видит в общем будущем с Ксенией и ее сыном Евгений Ковтуненко.

«Я не могу претендовать на место человека, который будет указывать ребенку, как жить. Будет глупо, если я буду указывать, в какой школе ему учиться и т.д. Только если меня об этом спросят. Я не буду брать на себя роль отца. Я могу взять на себя роль друга. Ведь ребенок знает, что я ему не отец», – поделился Евгений.

«Фундаментом таких отношений является партнерство. Ребенок не может подпустить к себе сразу, ведь вначале вы – посторонний человек. Чтобы стать другом, важно слушать, обсуждать и придерживаться одной линии воспитания. Совместно проведенное время, помощь в сложные моменты станет отличным началом. Позиция “друг” предполагает отсутствие морализаторства и наказаний. Важно, чтобы у отчима и матери ребенка совпадали взгляды на происходящее, ведь нет ничего хуже, чем двойные стандарты в воспитании от взрослых. Если у вас выстроена одна линия воспитания, быть другом и близким человеком для ребенка – отличный выбор», – прокомментировала такую модель отношений психолог.

Отчим-отец

Вторая модель взаимоотношений с ребенком – «отчим-отец». К ней стремится Алексей Тригубенко.

«Если честно, я хотел бы стать для мальчика больше отцом, чем другом. Я всегда мечтал о сыне, с которым мы будем вместе проводить время, которого я буду воспитывать, с которым мы будем вместе чем-то заняты. Чтобы он мог мне все рассказать», – поделился мнением Алексей.

«Огромное уважение вызывает стремление мужчины стать отцом для ребенка от первого брака. Но, даже имея такие намерения, никто не может гарантировать, что отношения именно так и сложатся. Ребенок не должен обожать возлюбленного мамы, как и мужчина не должен любить ребенка. В отношениях между ними важную роль играет уважение и взаимопонимание. Есть множество положительных примеров, когда мужчина действительно становился отцом, но насильно заставить испытывать любовь к вам невозможно, – отметила Елена Божук. – Если вам действительно хочется максимально реализоваться в отцовской роли, проявляйте заинтересованность к интересам ребенка, принимайте участие в его жизненных событиях, и это станет основой для прочной эмоциональной связи между вами. Ребенок знает, что отец у него уже есть, и им всегда останется родной родитель. Важно понимать, что быть отцом ― это не о том, чтобы насильно внедрять свою систему воспитания, навязывать свое мировоззрение либо только быть строгим и наказывать Любое насильственное желание “причинить добро” может агрессивно настроить ребенка против вас. Построение доверительных отношений занимает время. Если для вас очень важно стать отцом, все обязательно случится, просто позвольте себе наслаждаться в настоящем тем, что есть».

Общий вывод

«Какая бы модель отношений вам ни отзывалась, важно помнить, что прежде всего свое отношение к вам ребенок формирует, наблюдая за вашим отношением к его матери. Лучшая инвестиция в здоровые отношения с ребенком – любить свою женщину и совершать достойные для мужчины поступки», – рекомендует психолог.

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