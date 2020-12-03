Борьба за сердце первой украинской Холостячки стала еще более напряженной, ведь претендентов на сердце Ксении Мишиной осталось всего четыре. Все участники разные, но с каждым из них у главной героини уже завязалась своя особенная история. Каждый раз прощаться становится все сложнее. Один из самых сильных ясновидящих страны, астролог, постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов проанализировал зодиакальную совместимость Ксении и четверки мужчин. У кого из претендентов на сердце Холостячки больше шансов покорить ее? Каким может быть ее будущее в отношениях с молодыми людьми? И на что стоит обратить внимание?

«Ксения по знаку зодиака ― Близнецы, а по восточному гороскопу ― Змея. От природы девушка обладает невероятной сексуальной энергией и притягательностью. Находиться в центре внимания противоположного пола для нее ― привычно и естественно. При этом женщина-Близнецы ― загадочна и неповторима. Она совмещает в себе и лед и пламя, а потому строить отношения с такой противоречивой натурой весьма непросто. Одними лишь комплиментами и знаками внимания сердце такой красавицы завоевать невозможно. Чтобы впечатлить ее, мужчине стоит подкреплять свои слова и намерения уверенностью и решительными действиями. Согласно гороскопу, мудрость и проницательность ― отличительные качества Ксении. Даже за самой яркой мишурой красивых жестов она сумеет рассмотреть истинные мотивы человека. Так что добиться ее расположения ― нелегкая задача. В любви такая женщина, несмотря на страстную натуру, в первую очередь все-таки руководствуется разумом. А если мужчине удастся завоевать ее любовь, то он может рассчитывать на верность и поддержку. Но при этом стоит помнить, что ее лояльность – не повод расслабляться. В этой женщине всегда будет оставаться шлейф таинственности и загадки.

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Девушка-Близнецы, рожденная в год Змеи, скорее всего, обратит внимание на надежного мужчину, который с одной стороны сможет относиться к ней, как к равноправному партнеру, а с другой ― сможет стать ей опорой в трудные минуты. С человеком, который попытается подчинить и полностью взять на себя роль лидера, будущее у нее, вероятно, не сложится. Также в избраннике она обращает внимание на духовную организацию. А потому даже небольшие отличия в моральных ценностях и отношении к окружающему миру могут стать решающими для Ксении в выборе партнера», ― отметил Хаял Алекперов.

Зодиакальная совместимость Ксении с участниками проекта

Андрей Рыбак

Андрей ― Лев по гороскопу. Добиваться поставленных целей любой ценой ― тактика, по которой он привык жить. А то, что намеченная вершина не дается ему легко, еще больше раззадоривает мужчину-Льва. По природе своей представители этого знака ― победители. Но если чувствуют, что есть риск потерпеть поражение, могут вести себя крайне осторожно и даже неуверенно. Ведь для них быть отвергнутым или проиграть ― настоящая фобия. Скорее всего, именно потому в Андрее то и дело борются сомнения и страх открыться в любви. Союз мужчины-Льва и женщины-Близнецов будет страстным. Но при этом эмоции могут часто брать верх над здравым смыслом. А разрешать конфликты взрывным Львам и Близнецам, которые полны внутренних противоречий, очень непросто.

Александр Эллерт

Александр по гороскопу Скорпион. По природе своей он верный, надежный и, что очень схоже с Близнецами, выбирает рациональный подход к жизни. Но при этом общей чертой зодиакальных знаков Ксении и Александра является и склонность умалчивать о своих обидах, накапливая их в большой клубок. Чтобы размотать его, кому-то придется выйти из зоны комфорта и проявить инициативу. Глядя на Александра, может показаться, что он открыт. Но это впечатление обманчивое. Скорее всего, он позволяет знать о себе ровно столько, сколько ему кажется нужным. В отношениях мужчина-Скорпион способен выступить в роли добытчика, с которым женщина не будет ни в чем нуждаться. Но при этом стоит быть готовым к ревности Скорпиона.

Евгений Ковтуненко

Знак зодиака Евгения ― Рыбы ― наделяет его оптимистичным восприятием мира и желанием во всем находить свои плюсы. Мягкий и добродушный характер делает его почти идеальным партнером, который может не только выслушать, но и поддержать, и успокоить, и мотивировать к новым свершениям. В любовных отношениях мужчина-Рыбы романтик, который всегда сможет удивить приятным сюрпризом. Но при этом ему может не хватать уверенности и твердости в своих решениях. В союзе с мужчиной-Рыбами он как правило голова, но его женщина ― шея, которая им руководит.

Алексей Тригубенко

Застенчивость и скромность Алексея ― заслуга знака зодиака, под которым он родился. Он ― Скорпион, а потому привык осторожничать. Но при этом Алексей рожден в год Дракона. А потому не приемлет полутонов. Его намерения всегда серьезны и понятны. Мужчины-Драконы ― прирожденные спасатели, для которых на первом месте честь и достоинство. Если они чувствуют несерьезное отношение к себе, могут отдалиться или вовсе закрыться. С теми, кто их ценит, они по-настоящему щедры. И в материальном, и в эмоциональном плане. В союзе с женщиной-Змеей, которой является Ксения, у Дракона есть все шансы достичь полной гармонии и взаимопонимания. Ведь в этой паре будут не только страсть, но и желание дополнять друг друга.

Какой выбор сделает Ксения Мишина уже в 7 выпуске, узнайте в пятницу, 4 декабря, в 19:00 в романтическом реалити «Холостячка» на СТБ!

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