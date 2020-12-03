Боротьба за серце першої української Холостячки стала ще напруженішою, адже претендентів на серце Ксенії Мішиної залишилося всього чотири. Усі учасники різні, але з кожним із них у головної героїні вже зав’язалася своя особлива історія. Щоразу прощатися стає дедалі складніше. Один з найсильніших ясновидців країни, астролог, постійний експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» на СТБ Хаял Алекперов проаналізував зодіакальну сумісність Ксенії і четвірки чоловіків. У кого з претендентів на серце Холостячки більше шансів підкорити її? Яким може бути її майбутнє у стосунках з молодими людьми? І на що варто звернути увагу?

«Ксенія за знаком зодіаку — Близнюки, а за східним гороскопом — Змія. Від природи дівчина наділена неймовірною сексуальною енергією і чарівністю. Перебувати в центрі уваги протилежної статі для неї — звично і природно. При цьому жінка-Близнюки — загадкова і неповторна. Вона поєднує в собі і лід, і полум’я, а тому будувати стосунки з такою суперечливою натурою вельми непросто. Одними лише компліментами і знаками уваги серце такої красуні завоювати неможливо. Щоб вразити її, чоловікові варто підкріплювати свої слова і наміри упевненістю і рішучими діями. За гороскопом, мудрість і проникливість — чесноти Ксенії. Навіть за найяскравішою мішурою красивих жестів вона зуміє розгледіти справжні мотиви людини. Так що домогтися її прихильності — нелегке завдання. У коханні така жінка, незважаючи на пристрасну натуру, насамперед усе-таки керується розумом. А якщо чоловікові вдасться завоювати її кохання, то він може розраховувати на вірність і підтримку. Але при цьому варто пам’ятати, що її лояльність — не привід розслаблятися. У цій жінці завжди буде залишатися шлейф таємничості і загадки.

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Дівчина-Близнюки, народжена в рік Змії, швидше за все, зверне увагу на надійного чоловіка, який з одного боку зможе ставитися до неї як до рівноправного партнера, а з іншого — зможе стати їй опорою у важкі хвилини. З людиною, яка спробує підпорядкувати і повністю взяти на себе роль лідера, майбутнє в неї, імовірно, не складеться. Також в обранцеві вона звертає увагу на духовну організацію. А тому навіть невеликі відмінності в моральних цінностях і ставленні до навколишнього світу можуть стати вирішальними для Ксенії у виборі партнера», — зазначив Хаял Алекперов.

Зодіакальна сумісність Ксенії з учасниками проєкту

Андрій Рибак

Андрій — Лев за гороскопом. Досягати поставлених цілей за всяку ціну — тактика, за якою він звик жити. А те, що намічена вершина не дається йому легко, ще більше заохочує чоловіка-Лева. За своєю природою представники цього знака — переможці. Та якщо відчувають, що є ризик зазнати поразки, можуть поводитись украй обережно і навіть невпевнено. Адже для них програти — справжня фобія. Швидше за все, саме тому в Андрія раз у раз борються сумніви і страх відкритися в коханні. Союз чоловіка-Лева і жінки-Близнюків буде пристрасним. Та при цьому емоції можуть часто брати гору над здоровим глуздом. А вирішувати конфлікти вибуховим Левам і Близнюкам, які сповнені внутрішніх суперечностей, дуже непросто.

Олександр Еллерт

Олександр ― Скорпіон. За своєю природою він вірний, надійний і, що дуже схоже з Близнюками, вибирає раціональний підхід до життя. Та при цьому спільною рисою зодіакальних знаків Ксенії і Олександра є і схильність замовчувати про свої образи, накопичуючи їх у великий клубок. Щоб розмотати його, комусь доведеться вийти з зони комфорту і проявити ініціативу. Може здатися, що Олександр відкритий. Але це враження оманливе. Швидше за все, він дозволяє знати про себе рівно стільки, скільки йому здається потрібним. У стосунках чоловік-Скорпіон здатний виступити в ролі добувача, з яким жінка ні в чому не матиме нужди. Але при цьому варто бути готовим до ревнощів Скорпіона.

Євгеній Ковтуненко

Знак зодіаку Євгенія — Риби — наділяє його оптимістичним сприйняттям світу і бажанням у всьому знаходити свої плюси. М’який і добродушний характер робить його майже ідеальним партнером, який може не тільки вислухати, а й підтримати, і заспокоїти, і мотивувати до нових звершень. У любовних стосунках чоловік-Риби романтик, який завжди зможе здивувати приємним сюрпризом. Та при цьому йому може не вистачати впевненості і твердості в своїх рішеннях. У союзі з чоловіком-Рибами він зазвичай голова, але його жінка — шия, яка ним керує.

Олексій Тригубенко

Сором’язливість і скромність Олексія — заслуга знака зодіаку, під яким він народився. Він — Скорпіон, а тому звик бути обережним. Та при цьому Олексій народжений у рік Дракона. А тому не сприймає напівтонів. Його наміри завжди серйозні і зрозумілі. Чоловіки-Дракони — природжені рятівники, для яких на першому місці честь і гідність. Якщо вони відчувають несерйозне ставлення до себе, можуть віддалитися або зовсім закритися. З тими, хто їх цінує, вони по-справжньому щедрі. І в матеріальному, і в емоційному плані. У союзі з жінкою-Змією, якою є Ксенія, у Дракона є всі шанси досягти повної гармонії і взаєморозуміння. Адже в цій парі будуть не тільки пристрасть, а й бажання доповнювати одне одного.

Який вибір зробить Ксенія Мішина вже у 7 випуску, дізнайтеся в п’ятницю, 4 грудня, о 19:00 у романтичному реаліті «Холостячка» на СТБ!

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