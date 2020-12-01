Быстрый способ найти трек: Музыка из 6 выпуска проекта «Холостячка»
01.12.2020
Состоялся 6 выпуск реалити «Холостячка»! Зрители окунулись в мир настоящей романтики среди украинских Карпат. А особую изюминку этой атмосфере придавало удачное музыкальное сопровождение. Поэтому если искали «тот самый трек» из нового выпуска проекта «Холостячка» — смотрите нашу подборку!
Высадка деревьев на поляне:
- Nik Ammar — «Whistle Stop».
Свидание с Андреем Рыбаком в спа:
- Jamie Norton & Philip Jewson — «My Poison»;
- Phoni — «Other Bodies»;
- Krissie Karlsson, Karl Karlsson & Nicki Karlsson — «All Night Long»;
- Extreme Music — «Be My Devil»;
- MacKenzie — «Need Your Love».
Поездка на квадроциклах:
- Lee Richardson, Tom Ford, James Cocozza, Jonathan Mirrill & Raxstar — «Hunt You Down».
Свидание с Андреем Шатырко:
- Thomas Bergersen feat. Cinda M. — «Orbital».
Свидание с Женей:
- Sam Clines & Luke Anthony May — «Dive Back into Love».
Встреча Ксении, Платона и Алексея:
- Devin Hoffman, Holiday Rogers & Kiel Feher — «That’s How It Goes»;
- Julien Vonarb — «New Journeys»;
- Colours & Maxi Menot — «Red Aura от Kaleidoscope».
Церемония роз:
- Jason Tarver & Hugo Russo & Thomas Greenwood — «Judgement Day»;
- Krissie Karlsson & Karl Karlsson — «Waiting For You»;
- Olivier Daubry — «Glider»;
- Brian Burrows — «Deep In The Shadowland»;
- Olivier Daubry — «Stop at Nothing»;
- X-Ray Dog — «Light This World»;
- Trevor M. Simpson — «Get Lost»;
- Jonathan Josue Monroy & Lestley Ronaldo Pierce & Matthew Todd Naylor — «Give In To The Night»;
- Boris Nonte — «Invincible».
Больше по теме: Подскажите трек: Музыка из проекта «Холостячка»
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