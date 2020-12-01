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Быстрый способ найти трек: Музыка из 6 выпуска проекта «Холостячка»

01.12.2020

Состоялся 6 выпуск реалити «Холостячка»! Зрители окунулись в мир настоящей романтики среди украинских Карпат. А особую изюминку этой атмосфере придавало удачное музыкальное сопровождение. Поэтому если искали «тот самый трек» из нового выпуска проекта «Холостячка» — смотрите нашу подборку!

Высадка деревьев на поляне:

  • Nik Ammar — «Whistle Stop».

Свидание с Андреем Рыбаком в спа:

  • Jamie Norton & Philip Jewson — «My Poison»;
  • Phoni — «Other Bodies»;
  • Krissie Karlsson, Karl Karlsson & Nicki Karlsson — «All Night Long»;
  • Extreme Music — «Be My Devil»;
  • MacKenzie — «Need Your Love».

Поездка на квадроциклах:

  • Lee Richardson, Tom Ford, James Cocozza, Jonathan Mirrill & Raxstar — «Hunt You Down».

Свидание с Андреем Шатырко:

  • Thomas Bergersen feat. Cinda M. — «Orbital».

Свидание с Женей:

  • Sam Clines & Luke Anthony May — «Dive Back into Love».

Встреча Ксении, Платона и Алексея:

  • Devin Hoffman, Holiday Rogers & Kiel Feher — «That’s How It Goes»;
  • Julien Vonarb — «New Journeys»;
  • Colours & Maxi Menot — «Red Aura от Kaleidoscope».

Церемония роз:

  • Jason Tarver & Hugo Russo & Thomas Greenwood — «Judgement Day»;
  • Krissie Karlsson & Karl Karlsson — «Waiting For You»;
  • Olivier Daubry — «Glider»;
  • Brian Burrows — «Deep In The Shadowland»;
  • Olivier Daubry — «Stop at Nothing»;
  • X-Ray Dog — «Light This World»;
  • Trevor M. Simpson — «Get Lost»;
  • Jonathan Josue Monroy & Lestley Ronaldo Pierce & Matthew Todd Naylor — «Give In To The Night»;
  • Boris Nonte — «Invincible».

 Больше по теме: Подскажите трек: Музыка из проекта «Холостячка»

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