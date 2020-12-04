Вітчим-батько чи вітчим-друг: яка модель краща для обранця Холостячки

У 6 випуску романтичного реаліті «Холостячка» на СТБ Ксенія Мішина наважилася на важливий крок — знайомство сина з учасниками проєкту. Чоловіки обрали різні тактики завоювання уваги і довіри хлопчика. Крім того, у випуску відбулася серйозна розмова — як претенденти на серце Ксенії уявляють майбутнє поруч із нею і як бачать взаємини з її сином Платоном. Свій коментар з цього приводу також дала психологиня проєкту «Про що мовчать жінки» Олена Божук.

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Вітчим-друг

Саме таку модель взаємин бачить у спільному майбутньому з Ксенією та її сином Євгеній Ковтуненко.

«Я не можу претендувати на місце людини, яка вказуватиме дитині, як жити. Буде нерозумно, якщо я вказуватиму, у якій школі їй учитися і т.д. Тільки якщо мене про це запитають. Я не буду брати на себе роль батька. Я можу взяти на себе роль друга. Адже дитина знає, що я їй не батько», — поділився Євгеній.

«Фундаментом таких взаємин є партнерство. Дитина не може підпустити до себе відразу, адже спочатку ви — стороння людина. Щоб стати другом, важливо слухати, обговорювати і дотримуватися однієї лінії виховання. Спільно проведений час, допомога в складні моменти стане відмінним початком. Позиція “друг” передбачає відсутність моралізаторства і покарань. Важливо, щоб у вітчима і матері дитини збігалися погляди на те, що відбувається, адже немає нічого гіршого, ніж подвійні стандарти у вихованні від дорослих. Якщо у вас вибудувана одна лінія виховання, бути другом і близькою людиною для дитини — відмінний вибір», — прокоментувала таку модель стосунків психологиня.

Вітчим-батько

Друга модель взаємин з дитиною — «вітчим-батько». До неї прагне Олексій Тригубенко.

«Якщо чесно, я хотів би стати для хлопчика більше батьком, ніж другом. Я завжди мріяв про сина, з яким ми будемо разом проводити час, якого я виховуватиму, з яким ми будемо разом чимось зайняті. Щоб він міг мені все розповісти», — поділився думкою Олексій.

«Величезну повагу викликає прагнення чоловіка стати батьком для дитини від першого шлюбу. Проте, навіть маючи такі наміри, ніхто не може гарантувати, що стосунки саме так і складуться. Дитина не повинна любити коханого мами, як і чоловік не повинен любити дитину. У стосунках між ними важливу роль відіграє повага і взаєморозуміння. Є багато позитивних прикладів, коли чоловік справді ставав батьком, але насильно змусити відчувати любов до вас неможливо, — зазначила Олена Божук. — Якщо вам справді хочеться максимально реалізуватися в батьківській ролі, проявляйте зацікавленість до інтересів дитини, приймайте участь у її життєвих подіях, і це стане основою для міцного емоційного зв’язку між вами. Дитина знає, що батько в неї вже є, і ним назавжди залишиться рідний батько. Важливо розуміти, що бути батьком — це не про те, щоб насильно впроваджувати свою систему виховання, нав’язувати свою думку чи тільки бути строгим і карати. Будь-яке насильницьке бажання “заподіяти добро” може агресивно налаштувати дитину проти вас. Побудова довірливих взаємин займає час. Якщо для вас дуже важливо стати батьком, усе неодмінно станеться, просто дозвольте собі насолоджуватися в теперішньому тим, що є».

Загальний висновок

«Хоч би яка модель взаємин вам відгукувалася, важливо пам’ятати, що передовсім своє ставлення до вас дитина формує, спостерігаючи за вашим ставленням до її матері. Найкраща інвестиція в здорові стосунки з дитиною — любити свою жінку і здійснювати гідні для чоловіка вчинки», — рекомендує психологиня.

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