Дівчина поза проєктом «Холостячка»: Ошелешливі подробиці від Андрія Рибака

У 7 випуску відбулося побачення Ксенії Мішиної та Андрія Рибака, під час якого стали відомі приголомшливі подробиці особистого життя чоловіка. Виявляється, поза проєктом на нього чекає інша дівчина. Невже справжні наміри Андрія — це не кохання? Заради чого він прийшов на проєкт, якщо вдома в нього є інша жінка? І чи вибачить Ксенія нахабний обман чоловіка?

Щоб краще пізнати чоловіків, Ксенія Мішина вирушила в гості до кожного. Однак на побаченні з Андрієм з’ясувалися настільки ошелешливі факти, що Холостячка залишила його дім зі сльозами на очах. Виявляється, йдучи на проєкт, Андрій був закоханий в іншу дівчину, якій пообіцяв повернутися до фіналу. Незважаючи на те, що Рибак був настільки впевнений до нього дійти, мета його перебування в реаліті викликала купу запитань. Очевидно, це не почуття і не стосунки з Ксенією Мішиною.

«Я обіцяв цій дівчині, що піду до фіналу. Я не знаю… Єдине правильне рішення — це тримати своє слово. Але я так цього не хочу», — сміливо заявив Рибак.

Ба більше, учасник додав, що йому буде легше, якщо його вижене сама Холостячка, адже йому страшно і складно самому ухвалити таке рішення. Тим самим чоловік переклав відповідальність на головну героїню.

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Варто зазначити, що за підсумком семи тижнів у житті Андрія все змінилося і він закохався-таки в Ксюшу. Та вірити в ці слова Холостячка не змогла, адже взаємини двох почалися з обману.

Яке рішення ухвалить Ксенія? І чи стане Рибак якось виправдовувати свій безглуздий вчинок? Не пропустіть розв’язку найприголомшливішого зізнання романтичного реаліті «Холостячка»!

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