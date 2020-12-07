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Хіти 7 випуску проєкту «Холостячка»

07.12.2020

Неймовірно емоційний і несподіваний випуск романтичного реаліті «Холостячка» зібрав біля екранів усю Україну. Крім приголомшливих новин від одного з учасників, а також прощання з фаворитом, глядачі запам’ятали і класний музичний супровід. Хіти 7 випуску, танцювальні, ліричні та романтичні треки в проєкті «Холостячка» — шукайте в матеріалі.

Побачення з Сашком Еллертом:

  • SATV Music — «Gotta Make It Happen»  
  • The Left Ready — «Long Way To Fall» 
  • Back N Fourth & Disclaimr — «Free» (Extended Mix)
  • Take or Leave — «Nineoneone»
  • Nicholas Hill, Nuala Bennett — «You Were The One»

Побачення з Женею Ковтуненком:

  • Thomas Read, Trina Smith, Namywa, Murphy & Jessie Dipper — «Acid Glow» 
  • Cut One & Kye Sones  — «Can’t Beat This Heart Up»
  • Jamie Shield & Tom Prendergast — «Walking on Water» 
  • Trina Smith & Rob Late — «Call On Me» 
  • Peter Darling & Kamal Kamruddin & Peter Yelland-Brown  — «Too Much To Ask»
  • Ashley Clark — «With Me Now»  
  • Raphael Lake & Thomas Collins & Daniel Murphy — «Shatterproof»
  • John Winston, Hester Baldwin & Adele Roberts — «Falling Forever»

Побачення з Олексієм Тригубенком:

  • Aaron Wheeler & Benjamin Wheeler & Tara Chinn — «All I Want Is You»
  • The Hoof & Rachael Irene Jones — «Watch Me Go»
  • John Ross & Lucinda Barry — «Light Up The Sky» 
  • Jamie Shield & Tom Prendergast — «A Sweeter Pill» 

Побачення з Андрієм Рибаком:

  • Devin Jay Hoffman, Richard Vegas & Efraym Goldberg — «Midnight Run»
  • Robin Loxley & Smudge Mason — «What Will I Do»
  • Bethelhem Tezera — «Altegeb Bayenet»
  • FirstCom Cinematic Orchestra — «A Hero Rises» 

Церемонія троянд:

  • Schmiddlfinga — «Lass Raus» 
  • X-Ray Dog — «Light This World»
  • John Winston, Hester Baldwin & Adele Roberts — «Falling Forever»
  • Cloudless — «Наше небо»

Більше на тему: Швидкий спосіб знайти трек: Музика з 6 випуску проєкту «Холостячка»

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