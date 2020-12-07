Хіти 7 випуску проєкту «Холостячка»
07.12.2020
Неймовірно емоційний і несподіваний випуск романтичного реаліті «Холостячка» зібрав біля екранів усю Україну. Крім приголомшливих новин від одного з учасників, а також прощання з фаворитом, глядачі запам’ятали і класний музичний супровід. Хіти 7 випуску, танцювальні, ліричні та романтичні треки в проєкті «Холостячка» — шукайте в матеріалі.
Побачення з Сашком Еллертом:
- SATV Music — «Gotta Make It Happen»
- The Left Ready — «Long Way To Fall»
- Back N Fourth & Disclaimr — «Free» (Extended Mix)
- Take or Leave — «Nineoneone»
- Nicholas Hill, Nuala Bennett — «You Were The One»
Побачення з Женею Ковтуненком:
- Thomas Read, Trina Smith, Namywa, Murphy & Jessie Dipper — «Acid Glow»
- Cut One & Kye Sones — «Can’t Beat This Heart Up»
- Jamie Shield & Tom Prendergast — «Walking on Water»
- Trina Smith & Rob Late — «Call On Me»
- Peter Darling & Kamal Kamruddin & Peter Yelland-Brown — «Too Much To Ask»
- Ashley Clark — «With Me Now»
- Raphael Lake & Thomas Collins & Daniel Murphy — «Shatterproof»
- John Winston, Hester Baldwin & Adele Roberts — «Falling Forever»
Побачення з Олексієм Тригубенком:
- Aaron Wheeler & Benjamin Wheeler & Tara Chinn — «All I Want Is You»
- The Hoof & Rachael Irene Jones — «Watch Me Go»
- John Ross & Lucinda Barry — «Light Up The Sky»
- Jamie Shield & Tom Prendergast — «A Sweeter Pill»
Побачення з Андрієм Рибаком:
- Devin Jay Hoffman, Richard Vegas & Efraym Goldberg — «Midnight Run»
- Robin Loxley & Smudge Mason — «What Will I Do»
- Bethelhem Tezera — «Altegeb Bayenet»
- FirstCom Cinematic Orchestra — «A Hero Rises»
Церемонія троянд:
- Schmiddlfinga — «Lass Raus»
- X-Ray Dog — «Light This World»
- John Winston, Hester Baldwin & Adele Roberts — «Falling Forever»
- Cloudless — «Наше небо»
Більше на тему: Швидкий спосіб знайти трек: Музика з 6 випуску проєкту «Холостячка»
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