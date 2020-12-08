Самое романтическое реалити страны «Холостячка» наполнено не только незабываемыми свиданиями и эмоциями, но и классным мужским юмором. Участники не жалеют шуток, обсуждая свидания соперников. Предлагаем вам новую порцию смешный моментов на проекте «Холостячка».

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Кажется, что более недовольного участника еще мир не видал. Однако Андрей Рыбак не только анализирует, скрупулезно подходит к делу и дотошно обдумывает свои встречи, но и знатно веселит зрителей.

Что может быть проще, нежели пригласить девушку в свой дом и ознакомить с бытом? А вот и нет. Для Андрея это настоящее испытание.

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Напомним, что каждую неделю мужчин интересует все больше один вопрос: был ли поцелуй? Но для Андрея Шатырко эта история имеет свои истоки.

Но для Эллерта это совершенно не проблематично. Ведь среди его соперников остались одни бородачи. Так что если поцелуй и будет, то Саша это точно заметит.

Не пропустите новую порцию позитива уже в эту пятницу, 11 декабря, на телеканале СТБ! Смотрите 8 выпуск реалити «Холостячка», где вас ждут новые свидания, страсти и неожиданные повороты событий. И шутки в том числе!

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