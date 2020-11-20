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Свидание Саши Эллерта и первый поцелуй на проекте «Холостячка»

20.11.2020

В 5 выпуске романтического реалити «Холостячка» Саша Эллерт воспользовался своим правом спонтанного свидания. Мужчина забрал Ксению с предполагаемой встречи Андрея Шатырко и увез на целые сутки. Мужчина попытался совместить в одном свидании квадроциклы в Олешковских песках, херсонские арбузы и… первый поцелуй!

Саша организовал свидание длинною в сутки. День начался с долгого путешествия. Прибыв в самую большую европейскую пустыню, пара пересела на квадроциклы покорять просторы песков. 

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К вечеру Эллерт сообщил, что они отправляются в поход на неопределенную дистанцию. И судя по рюкзакам и палатке за спиной, мужчина имел намерения заблудиться нарочно.

«В его взглядах я ловила что-то прекрасное. И в какой-то момент я поняла, что действительно хотела бы с ним потеряться. И все эти действия вели к чему-то важному», — комментировала Холостячка.

Двое решили создать несколько традиций своих свиданий. И первый танец взяли за основу. В тот момент произошёл невероятно близкий контакт, поцелуи в щечку и объятия. Однако когда тема зашла о симпатии, Холостячка призналась, что не видит взаимности. И тогда Эллерт заверил, что отныне этот вопрос никогда больше не должен возникать в её голове. Он давно испытывает невероятно сильные чувства к Ксении. Такое откровение, чувственность и близость подтолкнули двоих к главному — первому поцелую!

«Сегодня он был нежным, романтичным, другим. Наше свидание все поменяло, прям взлёт в космос. Отношения вышли на новый уровень», — прокомментировала Ксения.

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