Побачення Саші Еллерта і перший поцілунок на проєкті «Холостячка»

У 5 випуску романтичного реаліті «Холостячка» Саша Еллерт скористався своїм правом спонтанного побачення. Чоловік забрав Ксенію з передбачуваної зустрічі Андрія Шатирка і відвіз на цілу добу. Учасник спробував поєднати в одному побаченні квадроцикли в Олешківських пісках, херсонські кавуни і… перший поцілунок!

Саша організував побачення тривалістю в добу. День почався з довгої подорожі. Прибувши в найбільшу європейську пустелю, пара пересіла на квадроцикли підкорювати простори пісків.

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До вечора Еллерт повідомив, що вони вирушать у похід на невизначену дистанцію. І судячи з рюкзаків та намета за спиною, чоловік мав наміри заблукати навмисно.

«У його поглядах я ловила щось прекрасне. І в якийсь момент я зрозуміла, що справді хотіла б із ним загубитися. І всі ці дії вели до чогось важливого», — коментувала Холостячка.

Двоє вирішили започаткувати кілька традицій своїх побачень. І перший танець взяли за основу. У той момент стався неймовірно близький контакт, поцілунки в щічку і обійми. Та коли зайшла тема про симпатію, Холостячка зізналася, що не бачить взаємності. І тоді Еллерт запевнив, що відтепер це питання ніколи більше не має виникати в її голові. Він давно має неймовірно сильні почуття до Ксенії. Таке одкровення, чуттєвість і близькість підштовхнули двох до головного — першого поцілунку!

«Сьогодні він був ніжним, романтичним, інакшим. Наше побачення все змінило, просто зліт у космос. Стосунки вийшли на новий рівень», — прокоментувала Ксенія.

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