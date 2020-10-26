Состоялся 1 выпуск романтического проекта «Холостячка». Мужчины удивляли главную героиню своей галантностью, обходительностью, а кто-то ― смелостью и юмором. Среди таких Александр Эллерт. Выход участника из авто явно отличился от других, ведь знакомство пары началось со слов: «Дождалась?». Видео об этом — смотрите в материале!

Не секрет, что встречают по одежке, а провожают по уму. Поэтому Ксения встретила всех нарядных мужчин, а провела тех, кто явно пришел не за любовью. Первая вечеринка — красивое и увлекательное зрелище. Мужчины приезжают и приходят, стараясь запомниться Холостячке. Никто не скупится на комплименты и выражает свой восторг А вот Александр Эллерт решил не скупиться на уверенности и комплименте себе. Дождалась ли Ксюша его — смотрите в эксклюзивном видео!

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Video: «Холостячка»: Как Александр Эллерт знакомился с Ксенией Мишиной Состоялся 1 выпуск проекта Холостячка от 23.10.2020. Участники познакомились с Холостячкой Ксенией Мишиной. Знакомство Александра Эллерта с Ксенией Мишиной

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