Відбувся 1 випуск романтичного проєкту «Холостячка». Чоловіки дивували головну героїню своєї галантністю, ввічливістю, а хтось ― сміливістю і гумором. Серед таких Олександр Еллерт. Вихід учасника з авто явно відрізнявся від інших, адже знайомство пари почалося зі слів: «Дочекалася?». Відео про це — дивіться в матеріалі!

Не секрет, що зустрічають по одягу, а проводжають по розуму. Тому Ксенія зустріла всіх галантних чоловіків, а провела тих, хто явно прийшов не по кохання. Перша вечірка — красиве і захопливе видовище. Чоловіки приїжджають і приходять, намагаючись запам’ятатися Холостячці. Ніхто не скупиться на компліменти і висловлює своє захоплення А ось Олександр Еллерт вирішив не скупитися на впевненість і компліменти собі. Чи дочекалася Ксенія його — дивіться в ексклюзивному відео!

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Video: «Холостячка»: Як Олександр Еллерт знайомився з Ксенією Мішиною Відбувся 1 випуск проекту Холостячка від 23.10.2020. Учасники познайомилися з Холостячкою Ксенією Мішиною. Знайомство Олександра Еллерта з Ксенією Мішиною

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